Maltempo | calamità per l’agricoltura italiana | milioni di danni

Maltempo Sicilia - Coldiretti : parte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Maltempo Sicilia - tavolo tecnico in Prefettura : si va verso la richiesta dello stato di calamità : “Solidarietà alle popolazioni colpite, ai sindaci dei paesi coinvolti, ma adesso il tempo dell’attesa e dell’indifferenza è finito. Ci si attivi per reperire nuovi finanziamenti e si utilizzino quelli a disposizione.” Così in una nota il segretario generale della Filca Cisl territoriale di Siracusa Paolo Gallo dopo i danni provocati dalle ingenti piogge di queste ultime ore. “Si faccia la conta dei danni, si stili ...

Maltempo : assessore Sicilia - verso riconoscimento stato calamità : Palermo, 19 ott. (AdnKronos) - "L’assessorato si è celermente attivato presso gli Ispettorati dell’agricoltura competenti per predisporre tutte le attività relative alla valutazione e delimitazione delle aree colpite. Il personale è già sul luogo per fare un primo monitoraggio e una stima dei danni"

Forte Maltempo a Ragusa - Assenza : stato di calamità : stato di calamità naturale per il Ragusano inondato. A chiederlo è il deputato regionale Giorgio Assenza. "Agricoltura in ginocchio in provicnia".

Alluvione in Sicilia : “Eccezionale ondata di Maltempo - dichiarare lo stato di calamità” : “Stiamo lavorando a una stima dei danni dopo l’eccezionale ondata di maltempo di ieri e dalle prime segnalazioni arrivate dei nostri associati la situazione risulta essere particolarmente grave nella zona di Vizzini, Francofonte, Scordia e Ramacca“: lo rende noto il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi, secondo cui “in alcune zone è andata distrutta l’intera produzione di olive e arance ma quel ...

Il Maltempo flagella la Francia - l’acqua ha raggiunto i 7 metri : 12 morti per inondazioni al Sud - si va verso lo stato di calamità [GALLERY] : 1/34 AFP/LaPresse ...

Maltempo Sardegna - serve task force di emergenza : “dichiarare lo stato di calamità” : serve un pronto intervento della Regione affinché “da una parte si sostengano le aziende nell’emergenza e dall’altra si istituisca una task force per fare una ricognizione dei danni immediata e poter poi intervenire con degli aiuti concreti”. Lo chiede alla Regione la Coldiretti che sta aggiornando di ora in ora il bilancio provvisorio dei danni alle culture derivanti dall’ondata di Maltempo che ha colpito il sud ...

Maltempo : Meloni - subito stato calamità per Sardegna : Roma, 11 ott. (AdnKronos) - “A causa delle forti perturbazioni, la Sardegna sta vivendo una situazione molto drammatica: esondazioni, allagamenti, un ponte crollato e una donna rimasta vittima nel tentativo di mettersi in salvo con la famiglia. Fratelli d’Italia chiede il tempestivo intervento delle

Maltempo - alluvione in Calabria : oggi la formalizzazione dello stato di calamità : “La richiesta gia’ avanzata al Governo di dichiarazione dello stato di calamita’ naturale in Calabria a causa dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi sara’ formalizzata nel corso della Giunta di oggi, appositamente convocata, con atto deliberativo“: lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a Lamezia Terme, a margine della visita del Presidente del Senato, Maria Elisabetta ...

Maltempo - alluvione in Calabria : lutto cittadino a Curinga - “una calamità naturale anche per errori umani” : “Proclameremo il lutto cittadino. E’ il minimo che possiamo fare dopo quello che e’ successo. C’e’ stata una calamita’ naturale favorita anche da precedenti errori umani come la mancata pulizia dei fiumi ed il blocco dei collettori che hanno portato a quanto accaduto. Sono sindaco da tre mesi e invito la Regione, la Provincia di Catanzaro, la Protezione civile e tutti gli enti che hanno una competenza ad ...

Maltempo - Coldiretti : calamità per l’agricoltura calabrese : Aziende agricole sott’acqua con campi di ortaggi allagati e gravi danni agli oliveti e alle produzioni di qualità, sommerse dai nubifragi, mentre si segnalano diverse frane alle strade che impediscono agli agricoltori le consegne dei prodotti. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria dove è ora necessario verificare le condizioni per la dichiarazione dello stato ...

Maltempo : Pineto chiede lo stato di calamità naturale : A fronte dei danni causati sul territorio dalla grandinata del 2 settembre il Comune di Pineto, con una specifica delibera di giunta, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza e calamità naturale. E proprio per poter presentare un’esatta fotografia della situazione agli enti sovraordinati lo stesso Comune ha pubblicato sul sito istituzionale dell’ente un avviso con il quale si invitano i cittadini che avessero subìto ...

Maltempo Basilicata : calamità di gennaio 2017 e frana di Stigliano - inizio dell’iter per le domande per danni : Sono state avviate le procedure per la presentazione delle domande di contributo per i soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Basilicata dal 5 al 18 gennaio 2018 e in conseguenza dell’aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre ...

Maltempo Puglia - nubifragio in Gargano : la Regione chiederà lo stato di calamità : La Regione Puglia procederà a una ricognizione dei danni causati dal Maltempo nel Gargano per una richiesta di declaratoria dello stato di calamità: lo ha reso noto l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia. “Siamo in contatto con i Comuni e le associazioni di categoria che monitorano costantemente il territorio. Non appena l’allerta meteo sara’ rientrata avremo un quadro dettagliato dei ...