Maltempo Abruzzo | criticità a Pescara | il Comune attiva il Coc | “situazione sotto

Maltempo Abruzzo : criticità a Montesilvano - il Comune attiva Coc : Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che nella giornata di oggi, lunedì 22 ottobre, è prevista criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato. Per questa ragione il Comune di Montesilvano ha attivato il Coc, centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza Maltempo. Resta chiusa la riviera nel tratto compreso tra via Marinelli e viale Europa. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco e della ...

Maltempo - in Abruzzo è già … inverno! Pescara sott’acqua con +9°C in pieno giorno - tanta neve in montagna [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti e disagi per piogge intense - crollo termico e neve : Un’ondata di Maltempo ha investito nelle scorse ore anche l’Abruzzo: vento e pioggia con allagamenti e disagi si registrano sulla costa. A Pescara molte strade sono impraticabili: il sindaco Marco Alessandrini ha disposto la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi. disagi anche nel Teramano (Roseto degli Abruzzi, Pineto e Giulianova). Molte le richieste di soccorso giunte ai Vigili del Fuoco che sono impegnati su diversi ...

Il Maltempo imperversa ancora a sud - in giornata si estenderà verso nord fino in Abruzzo : Roma - Non concede tregua il forte Maltempo che si sta accanendo sulle regioni meridionali, innescato da una perturbazione che dallo Ionio si sviluppa verso nord, fino ad agguantare lo Stivale a partire dalle regioni del Sud. In Sicilia i fenomeni più intensi si sono concentrati sulle zone orientali, con accumuli pluviometrici che nelle ultime 24 ore toccano i 230mm sul Messinese tirrenico, dove si segnalano alcuni allagamenti. Disagi ...

Maltempo - forte vento in Abruzzo : voli cancellati o dirottati : L’autunno è giunto e ha portato con sé piogge e Maltempo in Centro Italia, in particolare in Abruzzo dove a causa del forte vento che sta interessando in particolare la zona dell’aeroporto di Pescara, il volo Ryanair proveniente da Varsavia, con arrivo previsto alle 14.20, è stato dirottato sull’aeroporto di Ciampino, mentre quello diretto nella capitale polacca è stato cancellato dal vettore. Il velivolo arrivato dalla Polonia ...

Abruzzo - Maltempo gennaio 2017 : concessione contributi : Risorse per i danni patiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive sono state stanziate dal Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 6 settembre 2018, ha proceduto all’assegnazione alla Regione Abruzzo di euro 48.023.678,78 suddivisi in euro 22.722.529,46 per i soggetti privati ed in euro 25.301.149,32 per le attività economiche e produttive. La misura fa seguito agli eccezionali eventi meteorologici che a partire ...