Maltempo | a Teramo oltre 20 interventi dei Vigili del Fuoco

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il, che a partire dalla prima mattina di oggi ha interessato ampie zone della provincia di, ha impegnato particolarmente idelteramani.20 glieffettuati per il prosciugamento di seminterrati e garage, per recuperare automezzi bloccati in sottopassi allagati e rimuovere alberi caduti sulle strade. I comuni maggiormente colpiti sono quelli della zona costiera e il copoluogo di. Ideldi Roseto hanno effettuato un intervento a Casoli di Atri, a seguito dell’allagamento del sottopasso autostradale sulla SP27A. Un Eurocargo è rimasto bloccato nel sottopasso a causa dell’alto livello dell’acqua, che ha causato lo spegnimento del mezzo. Giunti sul posto, idelhanno soccorso l’autista e recuperato l’automezzo trainandolo fuori dalla zona allagata. Successivamente ideldi ...