Maltempo a Roma | un metro d’acqua nella Capitale Chiuse 6 stazioni metro | allagata la

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : 6 persone tratte in salvo in via Togliatti : A seguito dell’intensa grandinata e di allagamenti , 6 persone sono state tratte in salvo ieri sera a Roma in via Palmiro Togliatti , all’altezza di via Prenestina: due persone , un ragazzo e una ragazza, Roma ni, sono rimasti intrappolati all’interno di una palestra. Nel locale l’acqua stava entrando dalla porta esterna bloccata, con un bacino di acqua e grandine che superava il metro e mezzo di altezza. Sul posto i ...

Strade allagate e automobilisti bloccati a Roma per il Maltempo - in Sicilia famiglie evacuate e frane : L'Italia è investita da un'ondata di maltempo. Da Roma a Palermo forti nubifragi hanno colpito la penisola facendo registrare danni e problemi in varie zone delle città. Bomba d'acqua nella serata di ieri, 21 ottobre, sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via ...