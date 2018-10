Mai prendersi troppo sul serio Beppe Grillo il giorno dopo si rifugia

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) È potere del "buffone" - così si è autodefinito ieri al Circo Massimo - dire che stava scherzando. Anche quando si esagerato al punto da mettere in difficoltà la propria parte politica, il Movimento 5 Stelle, mobilitato per porre un argine alle parole disu Sergio Mattarella, e non solo. "Maisul, perché senza ironia non c'è umanità" scrive oggisul suo blog, rilanciando il video del suo intervento sul palco di Italia 5 Stelle.Ancora oggi è Luigi Di Maio a dover prendere le distanze dal fondatore. "ha esposto la propria idea che non è nel contratto di governo, non ci lanciamo in una grandissima riforma costituzionale sul presidente della Repubblica" ha detto il vicepremier a Rtl 102.5. "si riferiva sicuramente all'abolizione dei senatori a vita, all'abolizione del ...