Magneti Marelli | Geraci | bene solo se non ci sono delocalizzazioni

C’è la regia di Elkann dietro la vendita di Magneti Marelli ai giapponesi : Milano. L’ultimo affare di Sergio Marchionne o la prima operazione di Mike Manley, il nuovo numero di Fiat-Chrysler? In realtà, la cessione di Magneti Marelli a Calsonic Kansei, il gruppo giapponese controllato dal gigante del private equity Kkr, porta la nitida impronta di John Elkann. A confermarl

Di Maio : Magneti Marelli? Sto monitorando : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il made in Italy perde un altro pezzo : ceduta la Magneti Marelli : Per la cifra di 6,2 miliardi di euro la Fiat Chrysler Automobiles ha venduto l'azienda fondata a Sesto San Giovanni nel 1919...

Magneti MARELLI/ Fca vende a Calsonic Kansei : affare da 6 - 2 miliardi - volo in borsa : MAGNETI MARELLI è stata venduta da Fca a CK Holdings per 6,2 miliardi di euro. La notizia era già nell'aria da alcune settimane. La sede italiana resta a Corbetta(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:08:00 GMT)

Da Fca a Kkr - i numeri di Magneti Marelli : 43mila dipendenti e 8 - 2 mld di ricavi : Magneti Marelli, la società ceduta da Fca a Kkr, attraverso la giapponese Calsonic Kansei, opera a livello internazionale come fornitore di prodotti soluzioni e sistemi ad alta tecnologia per il mondo automotive. La sede centrale è in Italia, a Corbetta

La cessione di Magneti Marelli e l’interesse nazionale : Ma come si fa, adesso, a realizzare dentro al perimetro di Fca il motore elettrico e a sviluppare le tecnologie in grado di sostenere il nocciolo tecno-manifatturiero che è...

Perché Fca ha venduto per 6 miliardi la Magneti Marelli : Magneti Marelli (Jeff Kowalsky/Bloomberg/Getty Images) Dopo mesi di trattative è stata ufficializzata la cessione dell’azienda italiana Magneti Marelli alla giapponese Calsonic Kinsei. L’operazione commerciale, del valore di 6,2 miliardi di euro, ha visto come attori principali Fca, che controllava la società di componentistica per autoveicoli italiana, e il fondo americano Kkr, che controlla Calsonic Kinsei. La nuova realtà nata dalla fusione ...

