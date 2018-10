Madalina Ghenea “faccio la contadina e mi sento a casa” All you ever wished for

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - Madalina Ghenea a tu per tu con CR7 : “vi racconto la mia impressione” : Madalina Ghenea parla del ‘caso Cristiano Ronaldo ’, la bellissima modella romena difende CR7 dalle accuse Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga attirano l’attenzione anche sulle ex fidanzate del campione della Juventus. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico (LEGGI QUI), anche Madalina Ghenea ha deciso di dire la sua sul ‘caso’ che sta creando una vera e propria ...

Madalina Ghenea : 'Rispetto per Ronaldo' : Nessuno vuole credere all'idea di un Cristiano Ronaldo violentatore. In attesa di conoscere la verità, il caso Mayorga non sembra scatenare l'ondata di denunce auspicato dal legale della ragazza che ...

Festival di Venezia 2018 - Bianca Balti - Madalina Ghenea e Elio (con il mantello) in rosso incantano il red carpet : È il rosso in tutte le sue sfumature il colore prescelto da molte star per la loro passerella alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Da Dakota Johnson e Tilda Swinton fino a Bianca Balti e Madalina Ghenea. Senza dimenticare Elio di Elio e le Storie Tese con il suo mantello. Look molto sexy che hanno incantato il red carpet del Lido. In occasione della premiere di del film The sisters brothers del ...