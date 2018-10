Lutto nell' imprenditoria | è morto Gilberto Benetton | capitano d' industria

Lutto nella politica : addio a Di Muro - bandiera della Dc negli anni Ottanta : Un pezzo di storia di Santa Maria Capua Vetere se ne andato. È morto Nicola Di Muro , bandiera della Democrazia Cristiana e figura di spicco degli anni 80/90, uomo in grado di decidere le...

Lutto nella sanità aquilana - è morto l'oncologo Rodolfo Fanini : L'Aquila - E' rimbalzata nella serata di ieri la triste notizia dell'improvvisa scomparsa dell'oncologo Rodolfo Fanini . Fanini è stato stroncato da un malore mentre era solo in casa, ed è stato uno dei suoi figli a trovarlo ormai privo di vita. Fanini , 66anni si specializò in oncologia medica nel 1983, alla Sapienza di Roma, frequentando l’istituto nazionale tumori Regina Elena. Nel 1987 diventò ...

Wanda Ferragamo è morta : Lutto nella moda/ Ultime notizie : dalla campagna ai salotti più lussuosi : Wanda Ferragamo è morta : lutto nel mondo della moda per la scomparsa della vedova di Salvatore, fondatore del celebre marchio. dalla campagna ai salotti più importanti della moda .(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:36:00 GMT)

F1 - tremendo Lutto in casa Ferrari : Arrivabene e l’intero team a Maranello anche nel week-end libero : Il team principal della Ferrari ha rivelato come sia venuto a mancare un giovane ingegnere della Squadra Corse, episodio che ha spinto l’intera squadra a riunirsi a Maranello nonostante il week-end libero tremendo lutto in casa Ferrari, il team di Maranello infatti ha dovuto fare i conti con la morte di un giovane ingegnere della Squadra Corse, venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato. photo4/Lapresse Un fulmine a ciel ...