Lutto nella politica | addio a Di Muro | bandiera della Dc negli anni Ottanta

Lutto nella musica italiana. “Morirò a 140 anni” - diceva. E invece se n’è andato ora : “Credo che morirò a 140 anni cadendo da cavallo, o per un incidente, perché non posso morire prima di aver imparato un sacco di altre cose”, lo aveva detto per scherzo, nel 2016, in un’intervista a “La voce del Trentino”. Il 18 settembre 2018, poi, all’età di 65 anni, è morto davvero. musica in Lutto per il decesso prematuro di Goran Kuzminac, musicista di origini serbe che, pur non avendo mai raggiunto un’enorme popolarità, è stato ...