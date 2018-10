Luke Cage | cancellata la serie dopo due stagioni

Luke Cage 3 : niente terza stagione - cancellato da Netflix : Luke Cage 3 non vedrà mai la luce. Prima che si inizi a parlare della terza stagione, Netflix cala ancora una volta la mannaia sull’eroe della Marvel e approva la cancellazione. Dopo aver rivoluzionato il concetto di supereroe con il primo protagonista di Harlem, il gigante del binge watching non esita ad usare la scure su Luke Cage e gli altri protagonisti. Luke Cage 3, fallito il debutto di Mike Colter Netflix ha puntato tutto sul nuovo ...

Netflix ha annunciato di aver cancellato Luke Cage, la serie basata sul supereroe della Marvel di cui sono state prodotte finora due stagioni. La serie, ambientata nel quartiere di Harlem, a New York, è stata la prima ad avere come protagonista un supereroe

