Lotta libera | Mondiali Budapest 2018 | Abraham Conyedo vince e convince contro Yamaguchi!

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Abraham Conyedo parte col piede giusto e sconfigge il tedesco Thiele! Agli ottavi c’è Yamaguchi : L’unico azzurro in gara nella terza giornata dei Mondiali di Lotta libera 2018 in corso di svolgimento a Budapest, Abraham Conyedo. ha cominciato con una vittoria al primo turno il suo cammino nel tabellone della categoria olimpica dei 97 kg. Il nostro portacolori ha portato a casa un incontro abbastanza complesso contro il 21enne tedesco Erik Thiele ed ora affronterà Agli ottavi di finale il giapponese Takeshi Yamaguchi, il quale ha ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : assegnati i primi quattro titoli. Italia a secco con Chamizo e Davidovi : Si conclude la seconda giornata dei Mondiali di Lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati i primi quattro titoli e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani. Nulla da fare per l’Italia: Frank Chamizo perde nella finale per il bronzo nei 74 kg, mentre Givi Davidovi va fuori agli ottavi nei 57 kg e non può contare nei ripescaggi. Nei 61 kg oro al cubano Yowlys Bonne Rodriguez, che in finale batte il russo ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Frank Chamizo sconfitto nell’incontro per il bronzo dallo statunitense Burroughs : Non ce la fa Frank Chamizo a centrare la medaglia di bronzo ai Mondiali di Lotta in corso a Budapest: il gradino più basso del podio nella categoria 74 kg maschile della Lotta libera va allo statunitense Jordan Ernest Burroughs. Il match, conclusosi pochi istanti fa, infatti termina sul 4-4, con il nordamericano che conquista l’ultimo punto. Dopo due minuti di studio il più combattivo per gli arbitri è lo statunitense, che va avanti 1-0, ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Frank Chamizo sfiderà Burroughs per la medaglia di bronzo : Come nelle previsioni, sarà lo statunitense Jordan Ernest Burroughs a sfidare il nostro Frank Chamizo nella finale per il bronzo ai Mondiali di Lotta in corso a Budapest: questo pomeriggio il terzo incontro a partire dalle ore 19.00 mette in palio il gradino più basso del podio nella categoria 74 kg maschile della Lotta libera. Questa mattina infatti si sono disputati i ripescaggi, spalmati su due turni dato che il tabellone principale partiva ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Givi Davidovi esce a testa alta agli ottavi contro Gilman. L’azzurro spera nei ripescaggi : Givi Davidovi è stato sconfitto per 6-3 dallo statunitense Thomas Gilman agli ottavi di finale del Campionato Mondiale 2018 di Lotta libera nella categoria 57 kg ed ora può solo sperare di accedere ai ripescaggi per la medaglia di bronzo. L’italo-georgiano si è fatto valere ed ha messo a tratti in difficoltà il vice campione iridato in carica, pagando però a caro prezzo una combinazione di due atterramenti consecutivi che ha indirizzato ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Gigi Davidovi sconfigge nettamente Capellan e va agli ottavi! : Gigi Davidovi comincia benissimo il suo Mondiale con una vittoria schiacciante ottenuta nel primo turno contro il modesto canadese Darthe Capellan ed accede così agli ottavi di finale della categoria 57 kg. L’azzurro ha imposto la propria superiorità tecnica e fisica su un avversario ancora inesperto e non abituato a combattimenti di questo livello, proiettandosi nel migliore dei modi alla complicatissima sfida di secondo turno in cui ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Frank Chamizo alla ricerca del bronzo. Incontrerà Burroughs? : La cavalcata di Frank Chamizo verso la finale della categoria 74 kg della Lotta libera maschile ai Mondiali di Lotta di Budapest si è bruscamente interrotta nel penultimo atto: l’azzurro ieri in semifinale ha ceduto al russo Zaurbek Sidakov per 2-3 ed oggi dovrà cercare di conquistare con tutte le sue forze la medaglia di bronzo. Eppure il cammino di Chamizo fino a quel punto della rassegna era stato praticamente perfetto: agevoli successi ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Frank Chamizo domani per il bronzo : Va in archivio la prima giornata dei Mondiali di Lotta con le eliminatorie e le semifinali delle prime quattro categorie di peso della Lotta libera maschile, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche eliminatorie e semifinali di altre quattro categorie sempre della Lotta libera maschile. Nella categoria 74 kg la finale ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : sfuma il sogno iridato di Frank Chamizo. L’azzurro viene sconfitto per 3-2 dal russo Sidakov e domani si giocherà il bronzo : La cavalcata di Frank Chamizo verso la finalissima dei Mondiali 2018 di Lotta libera nella sua nuova categoria (olimpica) dei 74 kg si è interrotta in semifinale contro l’insidioso russo Zaurbek Sidakov. L’azzurro deve così rinunciare all’obiettivo ambizioso che si era preposto per questa rassegna iridata: diventare il primo Lottatore di sempre a laurearsi Campione del Mondo in tre categorie diverse (Chamizo aveva vinto nel ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Frank Chamizo vola in semifinale! Burroughs out - sfiderà Sidakov : Frank Chamizo continua la sua corsa verso la finale della categoria 74 kg della Lotta libera maschile ai Mondiali di Lotta di Budapest (Ungheria): l’italiano nei quarti di finale stende per 6-1 il kazako Bolat Sakayev ed ora, nelle semifinali in programma questo pomeriggio sfiderà il russo Zaurbek Sidakov. Dopo aver vinto abbastanza agevolmente nei sedicesimi contro il tagiko Gamid Dzhalilov e negli ottavi contro il sudcoreano Byungmin ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Frank Chamizo va ai quarti! Sconfitto Gong - ora c’è Sakayev : Frank Chamizo va! L’italiano, impegnato nella prima giornata dei Mondiali di Lotta nella categoria 74kg della Lotta libera maschile, conquista il pass per i quarti di finale battendo agli ottavi il sudcoreano Byungmin Gong per 5-1 ed ora affronterà nei quarti il kazako Bolat Sakayev. L’azzurro, dopo il 9-0 rifilato nei sedicesimi al tagiko Gamid Dzhalilov, inizia al meglio anche negli ottavi contro il sudcoreano Byungmin Gong, che al ...

Lotta libera - Mondiali 2018 : Frank Chamizo demolisce il tagiko Dzhalilov e passa agli ottavi di finale! : Incomincia nel migliore dei modi il cammino di Frank Chamizo ai Campionati del Mondo di Lotta libera 2018 di Budapest nella sua nuova categoria (olimpica) dei 74 kg. Il nostro portacolori si è sbarazzato agevolmente all’esordio del tagiko Gamid Dzhalilov con il punteggio finale di 9-0 accedendo così agli ottavi di finale in cui affronterà uno tra l’ucraino Kusyak ed il sudcoreano Gong. L’italo-cubano ha imposto la sua classe e ...