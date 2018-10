Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo | “Nessun uomo avrebbe sopportato tutto”

GF Vip 3 - Marco Cucolo in casa per Lory Del Santo : "Mi auguro tu possa risplendere - ne ho bisogno" : Tempo di sorprese al Grande Fratello Vip 3. La prima della puntata in onda stasera, lunedì 22 ottobre 2018, ha coinvolto una delle concorrenti che hanno rischiato per tutta la settimana l'eliminazione. È Lory Del Santo, entrata in gioco con una settimana di ritardo, ma tra gli indiscussi protagonisti di questa edizione del reality.La showgirl, che negli scorsi giorni si è più volte commossa tra le mura della casa più spiata d'Italia ...

Lory Del Santo abbraccia Marco Cucolo al GF Vip : “Sei stato pazzesco” : Marco Cucolo fa una sorpresa in diretta a Lory Del Santo al GF Vip 3 Non è stata una settimana facile per Lory Del Santo quella che ha vissuto dentro la Casa del Grande Fratello Vip: la fidanzata di Marco Cucolo è infatti apparsa molto pensierosa e addirittura in un’occasione è scoppiata in un pianto copioso che sembrava non voler finire. Tutto è stato causato dall’aereo che i figli di Walter Nudo hanno voluto inviare al padre: ...

WALTER NUDO/ L’amore per i figli e la reazione di Lory Del Santo : “È Fantastico” (Grande Fratello Vip) : WALTER NUDO al Grande Fratello Vip viene corteggiato con insistenza dalla Marchesa d'Aragona. In settimana questa ha improvvisato uno spogliarello che non l'ha lasciato indifferente.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - 5a puntata/ Eliminati - diretta e nuovi concorrenti : Lory Del Santo vuole restare : Grande Fratello Vip 2018, in onda la quinta puntata: questa sera l'ingresso di Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè. Jane Alexander risponderà alla proposta di nozze?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Alessandro Cecchi Paone/ Video - nuovo concorrente : “Vincerà Lory Del Santo” (Grande Fratello Vip) : Alessandro Cecchi Paone è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Il suo pronostico: “Vincerà Lory Del Santo”. Ma ha anche rivelato i suoi concorrenti preferiti...(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:53:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - il compagno di Lory Del Santo : ‘Ho paura che possa crollare’ : “Ho paura che torni il buio e che possa crollare”. Marco Cucolo, il compagno di Lory Del Santo, è preoccupato per l’attrice e regista, attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 a pochi mesi dal suicidio del figlio Loren. Una decisione, quella di partecipare al reality di Canale 5, che ha fatto molto discutere proprio per la tragedia che sta dietro la Del Santo, la quale aveva già spiegato di voler affrontare ...

Marco Cucolo - il compagno di Lory Del Santo : “Ho paura che al Grande Fratello crolli” : Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, torna a parlare della tragedia della showgirl che ha perso il figlio minore, Loren, solo pochi mesi fa. Lory oggi si trova nella casa del Grande Fratello... L'articolo Marco Cucolo, il compagno di Lory Del Santo: “Ho paura che al Grande Fratello crolli” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - 5ª PUNTATA/ Nuovi concorrenti e diretta : Lory Del Santo in lacrime : Quinta PUNTATA per il GRANDE FRATELLO Vip 2018: questa sera l'ingresso di Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè. Spazio al caso Stefano Sala-Benedetta Mazza. Ivan cattaneo lasia (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Il compagno di Lory Del Santo : "Si stava lasciando morire. Ora temo possa crollare" : Lory Del Santo è entrata nella casa del Gf Vip un mese dopo il suicidio di suo figlio Loren, per una sorta di 'terapia'. Ovviamente, non sono mancate le polemiche. Ma ora che è nella casa più spiata d'...

Il compagno di Lory Del Santo : “Si stava lasciando morire. Ho paura che al GF crolli” : Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, torna a parlare della tragedia della showgirl che ha perso il figlio minore, Loren, solo pochi mesi fa. Lory oggi si trova nella casa del Grande Fratello Vip, decisa a combattere i suoi demoni e a superare il dolore immenso della perdita di Loren. Il ragazzo, come ha raccontato lei stessa, si è tolto la vita a causa dell’anedonia, una malattia mentale che impedisce di provare piacere per qualsiasi ...

GF Vip : Lory Del Santo vicina al crollo? Le parole del fidanzato : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip: la paura del fidanzato Come ben ricorderete, Lory Del Santo è entrata nella casa del GF Vip per superare la morte di suo figlio, recentemente scomparso. Prima di entrare all’interno del programma, la showgirl stava per cadere nel baratro della depressione. In quanto non dormiva e non mangiava, rimaneva tutto il giorno in casa a fissare il vuoto. A rivelarlo è stato Marco Cucolo, suo compagno ormai ...

Grande Fratello Vip 3 - Marco Cucolo : "Lory Del Santo? I segnali positivi ci sono ma ho paura che possa crollare" : Marco Cucolo è il fidanzato di Lory Del Santo, una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset, che, a partire da lunedì prossimo, si arricchirà di tre nuovi concorrenti (Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè e Ela Weber).La notizia è assolutamente già nota: Lory Del Santo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel pieno dell'elaborazione di un lutto terribile, il ...

Marco Cucolo - compagno di Lory Del Santo : "Dopo la morte del figlio - ha perso 15 chili. Si stava lasciando morire" : "È deperita fisicamente, ha perso 15 kg, non mangiava, dormiva solo due ore al giorno e stava tutto il tempo a guardare un punto fisso nel vuoto: si stava spegnendo lentamente, si stava lasciando morire". In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il compagno di Lory del Santo ricorda il difficile periodo attraversato dalla soubrette dopo la scomparsa del figlio Loren, morto suicida. Lory si stava spegnendo lentamente, poi, grazie ...

Grande Fratello Vip - ecco quanto guadagnano i concorrenti. La più pagata? Lory Del Santo con 110mila euro : Da circa un mese ha preso il via la terza edizione vip del Grande Fratello tra le prime polemiche e un significativo calo degli ascolti: nel confronto con le quattro puntate dello scorso anno il reality ha perso per strada 1.215.000 telespettatori e il 4,07% di share. La trasmissione condotta da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista sta provando a correggere il tiro e lo scorso lunedì ha richiamato come ospite Cristiano ...