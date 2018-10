Lombardia | Milano | vento forte provoca danni estesi | distrutta la Cattedrale

Vento forte in Lombardia e a Milano - 21-22 Ottobre 2018 :

Milano : Arpa - valori inquinanti nella norma per grandi incendi Lombardia (2) : (AdnKronos) - Oggi l’incendio è in fase di spegnimento, ma i campionamenti sui microinquinanti rimangono attivi e dureranno almeno fino al termine della fase emergenziale. I risultati delle analisi "sembrano in ogni caso confermare i trend di valori di concentrazione della fascia medio bassa, rispet

Milano : Arpa - valori di inquinanti nella norma per i grandi incendi in Lombardia : “I valori registrati nelle prime ore dell’evento rientrano nella fascia inferiore della casistica riferita agli incendi più importanti avvenuti dal 2017 in Lombardia. In proposito, si ricorda che l’andamento di questi inquinanti è particolarmente legato alle condizioni meteo che, quella notte, erano favorevoli alla dispersione della colonna di fumo verso l’alto“. E’ quanto spiega l’Arpa Lombardia a commento delle analisi ...

INCENDIO MILANO - FIAMME IN DEPOSITI RIFIUTI/ Ultime notizie video - Costa : "Lombardia è terra dei fuochi" : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. FIAMME alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti.

Volley - Revivre Axopower Milano - Riccardo Sbertoli premiato dalla FIPAV Lombardia per l'oro ai giochi di Tarragona 2018 : Premiata anche la società Revivre Axopower Milano per il piazzamento ottenuto nella scorsa stagione in campionato Il palleggiatore classe 1998 della Revivre Axopower Milano Riccardo Sbertoli, milanese ...

Dall'11 al 14 Ottobre - le giornate elleniche raccontano il mondo greco a Milano e in Lombardia : nell'opera del greco romanizzato Polibio, Milano è celebrata come "ultimo avamposto della civiltà" prima delle Alpi; a distanza di secoli, nell'ultimo scorcio del mondo antico, le sue parole saranno ...

Allerta meteo Lombardia : il Comune di Milano attiva il monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro : In previsione del Maltempo nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano ha disposto, a partire dalla mezzanotte, l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago. Il dispositivo è finalizzato a graduare l’attivazione del piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le squadre della ...

Da domani le Giornate elleniche raccontano il mondo greco a Milano e in Lombardia : Per la prima volta al di fuori del contesto ambientale “classico” della Magna Grecia, le Giornate elleniche della società Filellenica

Presidente della Regione Lombardia : 'Candidatura Milano-Cortina? Occasione da non mancare' : 'Credo che questa sia un'avventura che valga la pena di percorrere, e che per il nostro Paese sia assolutamente immancabile avere la possibilità di ospitare un evento olimpico'. Il Presidente della ...

Lombardia : Corecom si insedia a Palazzo Pirelli a Milano : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi a Palazzo Pirelli a Milano la seduta d’insediamento del rinnovato del Corecom della Lombardia, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, presieduto dall’avvocato Marianna Sala. In occasione della prima riunione sono stati eletti i due vice presidenti:

Lombardia : mercoledì a Milano convegno su cooperazione con Etiopia : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - La situazione politico-economica dell’Etiopia e gli interventi possibili di cooperazione internazionali e dei nuovi sbocchi commerciali che potrebbero aprirsi anche per quanto riguarda le imprese lombarde. Sono questo i temi che mercoledì prossimo, 3 ottobre, saranno al

Smog Lombardia : stop agli euro 3 diesel a Milano e in altri 213 Comuni : Limitazioni per il traffico a Milano e in altri 213 Comuni della Lombardia sopra i 30 mila abitanti: in vigore da oggi le nuove norme previste dall’accordo siglato dalle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), che prevede lo stop degli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel. Il blocco va dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 19.30. La novita’ riguarda lo ...