Lodi | mense scolastiche senza pace | ora lo sciopero delle cuoche

Lodi : delibera riapre le mense ai bambini stranieri : Per il sindaco Sara Casanova non si tratta di un passo indietro. In assenza delle certificazioni sui beni nelle nazioni d'origine, alle famiglie di stranieri basterà una dichiarazione del consolato di ...

Lodi - bambini esclusi dalle mense anche in altre città : i casi da Vigevano a Palazzago. Asgi : “Cancellare le delibere” : Esiste una linea invisibile che collega la città di Lodi ad altre città della Lombardia. Comuni grandi e piccoli, molti a trazione leghista. Tutti hanno adottato lo stesso provvedimento per l’accesso ai servizi scolastici e sociali, quello che obbliga le famiglie straniere extra comunitarie a presentare, oltre all’Isee, un certificato sul possesso di immobili o beni rilasciato dal proprio Paese di provenienza. Pena: la perdita delle ...

Valentina Tronconi - tra i fondatori del Coordinamento Uguali Doveri : "Il caso mense di Lodi è un'apartheid scolastica - una scelta politica" : L'ultima delibera del comune di Lodi colpisce 300 famiglie extracomunitarie. Il paese, retto dalla giunta leghista, è intervenuto sulla regolamentazione che disciplina la mensa e lo scuolabus. 259 famiglie non possono accedere ai servizi se non viene presentato, tra i documenti, un foglio che attesti il mancato possesso di beni immobili o di disponibilità economiche da unire alla dichiarazione Isee. Il problema è che vista ...

Lodi - Salvini : sindaco fa bene - su mense solo giustizia e buonsenso : Matteo Salvini difende il sindaco di Lodi Sara Casanova criticata anche da Luigi Di Maio per il nuovo regolamento sulle mense scolastiche. "Il sindaco di Lodi vuole controllare che tutti quelli che devono paghino la mensa scolastica dei figli? Fa bene", scrive il ministro dell'Interno su Facebook."Basta coi furbetti, se c’è gente che al suo Paese ha case, terreni e soldi, perché dovremmo dare loro dei ...

Mense Lodi - sindaca : regolamento rimane : 12.42 "Certamente il regolamento resta in vigore, la legge deve sempre valere per tutti". Così la sindaca di Lodi, Casanova, torna sul caso Mense. "Dispiace -aggiunge- che non tutti condividano il principio di equità alla base di questa delibera, che vuole mettere italiani e stranieri nella stessa condizione di partenza per dimostrare redditi e beni posseduti, né il successivo impegno preso dall'Amministrazione verso i cittadini che sono ...

