Lo spread parte sgonfio

spread Btp-Bund parte sopra 330 punti - al top da 5 anni : Nei primissimi scambi lo Spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi è salito a 332 punti, il top dal 2013. Gia' ieri aveva toccato 327 punti per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti ...

Borsa : l'Europa parte cauta - Milano piatta - +0 - 02% - nonostante record spread : Inoltre, oggi il ministero dell'Economia riacquistera' il Btp Italia aprile 2020. Sull'azionario milanese, ben comprate le Telecom Italia , +2,3%, e le utilities. In positivo i bancari che non ...

spread Btp/Bund parte stabile a 304 : ANSA, - ROMA, 16 OTT - partenza stabile per lo Spread fra Btp e Bund all'indomani dell'approvazione della manovra e del dl fiscale da parte del cdm e l'invio alla Ue del Draft Budgetary Plan. Il ...

Notizie spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : spread a quota 307 dopo una partenza in rialzo : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Piazza Affari parte male e lo spread risale a 304 : Roma, 10 ott., askanews, - Apertura in ribasso per la Borsa di Milano all'indomani della bocciatura della manovra del Governo da parte delle autorità indipendenti, Bankitalia, Corte dei Conti, Ufficio ...

Lo spread parte in calo - poi riparte. Ancora male le banche : Lo spread tra il bund decennale tedesco e l'omologo Btp italiano, sale a 307 punti, a metà mattinata, dopo un avvio a quota 299,5 punti e dopo aver chiuso ieri a 307 punti. Il rendimento del decennale è al 3,630% il top dal febbraio 2014.La Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei, è in moderato rialzo dopo il tonfo di ieri, con il Ftse Mib in crescita dello 0,6% a 19.962 punti.Altra giornata complicata per il ...

Europa parte debole - Milano +0 - 62% spread fluttua attorno a 300 : Roma, 9 ott., askanews, - Scambi mattutini deboli sulle Borse europee, mentre a Milano si assiste ad un parziale recupero dopo lo scivolone visto ieri mentre si trascina il teso confronto tra governo ...

spread apre in area 300. Borse - partenza in rosso dopo mosse della Banca centrale cinese : Attesa un’apertura negativa per le piazze azionarie europee dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. Shanghai chiude in forte calo (-3,4%)...

Piazza Affari parte debole Lo spread scende a 275 punti : Indici in lieve calo a Piazza Affari dopo il rimbalzo di ieri, in linea con gli altri listini Ue. Continua la discesa dello spread che apre le contrattazioni nel pre-market in calo a 275 punti, con il rendimento del decennale al 2,9%. Ieri, il differenziale aveva chiuso gli scambi a 284 punti. Segui su Affaritaliani.it

Lo spread parte forte sui dissidi fra Roma e Bruxelles : Lo spread tra BTp e Bund tedesco a dieci anni apre in netto rialzo a 295 punti con un rendimento al 3,38%. Ieri il differenziale tra i due titoli aveva aperto a 272 punti e chiuso a 282 punti.A pesare è lo scontro fra Roma e Bruxelles sul def e la prossima legge di bilancio. Il quadro di stime macroeconomiche non vede ancora la luce, in ritardo sui tempi, ma il vice premier M5S Luigi Di Maio assicura ai microfoni di Rtl che "lo stiamo ...

Disoccupazione al 9 - 7% : al minimo rispetto al 2012 - occupati +1 - 4% Borsa - Milano riparte ma sale lo spread : Quasi mezzo milione di disoccupati in meno rispetto al 2017. L’occupazione è al 59%, salgono sia i contratti a termine che quelli indeterminati. Ma aumentano di 50mila unità gli inattivi tra i 15 e 64 anni

Su lo spread Btp-Bund : avvio a 272 punti Milano riparte dopo il tonfo di venerdì Disoccupazione ad agosto sotto il 10% : Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%. Milano accelera il recupero, Ftse Mib +1%; bene industria e lusso, in recupero anche le banche. In rosso solo Tim

Deficit al 2 - 4% - riparte lo spread : Vola lo spread all'indomani dell'intesa raggiunta dal governo sul Deficit per l'anno prossimo. L'indebitamento salirà al 2,4% del Pil nel Documento di economia e finanza, aggiornato ieri dal Consiglio dei ministri dopo un lunghissimo vertice di maggioranza. Il differenziale di rendimento tra btp e bund tedeschi apre in rialzo di oltre 20 punti, ...

Lo spread muove i primi passi - partenza a 260 : Lo spread tra Btp-Bund sale a 258 punti nei primissimi scambi. Ieri aveva chiuso a 237 punti, dopo aver superato in giornata i 250 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,068%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è l'osservato speciale per testare la reazione dei mercati all'indomani della manovra del Governo Conte che fissa il rapporto deficit/pil al 2,4% per tre anni.