Livorno | graffiata da un gatto | anziana trovata morta dissanguata nel cortile di casa

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Unun pò aggressivo ha graffiato un'signora. Una circostanza che può capitare a chiunque e che, di solito, non fa notizia. Purtroppo, però, Silvana Masotti, una donna di 88 anni, stava seguendo una terapia anticoagulante e le ferite, arrecatele dal micio alla gamba destra, sono stati fatali. Praticamente, dopo pochi minuti dall'accaduto, l'è stataVIDEOneldella suaa Vada, in provincia di. A rendere nota la triste storia, è stato il quotidiano toscano Il Tirreno. Graffio del, l'non ha avuto scampo I tragici fatti sono avvenuti lunedì, 15 ottobre, verso le 12 a Vada, frazione del comune di Rosignano Marittimo, in provincia di. La proprietaria del, vicina didell', è uscita, ma avrebbe fatto ritorno di lì a breve. Prima di uscire, ha affidato il felino all', ...