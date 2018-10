Lettera Ue - Tria risponde a Bruxelles : «Fuori dal Patto per aiutare gli Italiani più svantaggiati» : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana»...

L’Italia risponde all’Ue : la manovra non cambia : Il governo prende atto delle divergenze con Bruxelles sugli obiettivi di finanza e comunque si impegna a intervenire qualora il deficit dovesse superare gli impegni assunti. Lo assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria nella lettera inviata alla Commissione europea. «Qualora i rapporti debito/Pil e deficit/Pil non dovessero evolvere in linea...

Manovra - Italia risponde a lettera di Bruxelles. Attesa per reazione mercati dopo downgrade Moody's : Di fronte a questo avvertimento, che sa già di procedura di infrazione, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha poche carte da giocare, visto che l'esecutivo di cui fa parte ha praticamente ...

Dopo Moody's arriva il test di S&P. L'Italia risponde alla Ue sulla Manovra : MILANO - Settimana densa di appuntamenti per l'economia italiana. Entro mezzogiorno di lunedì L'Italia dovrà inviare alla Commissione europea la risposta alla lettera inviata dall'esecutivo Ue in cui è stato evidenziato nel Draft Budgetary Plan ...

Lettera Ue - Italia risponderà nei tempi : 15.06 L'Italia risponderà alla Lettera di richiamo dell'Ue sulla manovra entro i tempi previsti,entro mezzogiorno di lunedì prossimo. E' la posizione del premier Conte,secondo fonti di Palazzo Chigi, secondo le quali in questa fase, il governo è orientato a "un dialogo costruttivo" con la Commissione Ue,visto che non emerge la volontà di isolare l'Italia da parte dei partner Ue. Al momento non è previsto un incontro con Juncker viste anche le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Pagelle Italia-Serbia 1-3 - Egonu segna a valanga - Pietrini risponde presente : Oggi l’Italia è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre sono state battute per 3-1 dalla Serbia ma erano già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Di seguito le Pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti scese in campo oggi a Nagoya (Giappone). PAOLA Egonu: 7,5. Dopo lo show di ieri contro il Giappone, l’opposto si conferma il migliore terminale offensivo e ...

Italia - Insigne : 'Risponderò in campo alle critiche. Ringrazierò sempre Sarri' : Lorenzo Insigne , attaccante dell'Italia, ha parlato a Rai Sport in vista della sfida di domani contro la Polonia: 'Ci vuole tempo per trovare l'amalgama, ma accetto le critiche e risponderò sul campo . Tridente leggero con Chiesa e Bernardeschi? Era la prima ...

Dossier AlItalia - Tria risponde a Di Maio : 'Tesoro non ne ha mai parlato' - Fs presenta una mozione di interesse : ... di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. "Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre con una manifestazione di interessi con offerta vincolante per Alitalia", ...

Dossier AlItalia - Tria risponde a Di Maio : "Tocca al Mef e io non ne ho mai parlato" : Il vicepremier aveva annunciato una New company, con la partecipazione di Fs, Cdp e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. Tria risponde ma Fs intanto annuncia la sua "manifestazione di interesse"

Italia-Ucraina 1-1 - a Bernardeschi risponde Malinovskiy : Roma, 10 ott., askanews, - Una sola vittoria in sei partite per l'Italia di Roberto Mancini che si fa fermare 1-1 anche dall'Ucraina nella partita del Ferraris di Genova. Roberto Mancini parte con un ...

Pixel 3 - l’assistente di Google che risponde al telefono non arriverà in Italia : (Foto: Lorenzo Longhitano) Con l’evento che si è tenuto ieri a New York, Google ha presentato al mondo i suoi ultimi smarpthone, Pixel 3 e Pixel 3 XL. Di motivi per gioire l’Italia ne ha abbastanza: i gadget arriveranno in tutte le colorazioni e soprattutto in entrambe le dimensioni, dopo che l’anno scorso era approdato solo il più grande. Eppure in Italia non arriveranno due delle caratteristiche più interessanti dei nuovi ...

Italia accusata di Xenofobia dall’Europa - Salvini risponde alle offese : “Parlate a vanvera” : Salvini replica alle offese del commissario europeo: “Stufo degli insulti di Parigi e Bruxelles” Continua lo scontro tra l’Europa e l’Italia di Salvini. La manovra finanziaria che il Belpaese si appresta a licenziare non aiuta a raffreddare gli animi insieme agli scontri sulla gestione dei migranti. E così dopo le polemiche con Junker, dopo quel “parlo solo con persone sobrie”, ora Salvini torna a rispondere a Bruxelles mettendo nel ...

Conte risponde a Berlusconi : “L’Italia è in buone mani ci lasci lavorare” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte difende l'operato del governo dagli attacchi di Forza Italia: "Berlusconi stia tranquillo, l'Italia è un buone mani. Lui ha avuti tanti lustri per governare, ora ci lasci l'opportunità di lavorare".Continua a leggere