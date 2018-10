L’Italia risponde all’Ue | “Coscienti di non essere in linea con le norme applicative del

L’Italia risponde all’Ue : la manovra non cambia : Il governo prende atto delle divergenze con Bruxelles sugli obiettivi di finanza e comunque si impegna a intervenire qualora il deficit dovesse superare gli impegni assunti. Lo assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria nella lettera inviata alla Commissione europea. «Qualora i rapporti debito/Pil e deficit/Pil non dovessero evolvere in linea...