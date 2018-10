L’Italia invecchia | per la prima volta dal 1861 ci sono più anziani che giovani

fanpage

: L'Italia invecchia: per la prima volta gli over 60 superano gli under 30 [news aggiornata alle 12:44] - repubblica : L'Italia invecchia: per la prima volta gli over 60 superano gli under 30 [news aggiornata alle 12:44] - luppi_n : RT @repubblica: L'Italia invecchia: per la prima volta gli over 60 superano gli under 30 [news aggiornata alle 12:44] - s_tamburini : L'Italia invecchia: per la prima volta gli over 60 superano gli under 30 -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L'Italia stando, ma non compensa con le nascite. È per questo che per lain quasi 160 anni gli ultra sessantenni, numericamente, superano iche ancora non hanno compiuto trent'anni. A spiegarlo è uno studio realizzato dall'Istituto di studi e ricerca Carlo Cattaneo grazie ai dati raccolti dall'Istat.