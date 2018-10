L' Italia alla Ue | non cambiamo la manovra e non accettiamo pregiudizi

Martin Scorsese - premio alla carriera alla Festa di Roma : “Ecco i miei film Italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Martin Scorsese - premio alla carriera al Festival di Roma : “Ecco i miei film Italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma : «I film Italiani mi hanno cambiato la vita» : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Italia già alla grande - il quartetto maschile può crescere tantissimo. Letizia Paternoster fa sognare : Un’Italia già al top per quanto riguarda il Ciclismo su pista. Nella prima tappa della nuova Coppa del Mondo 2019, quella che si è svolta nel week-end in Francia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, sono arrivate davvero tante prestazioni alla grande da parte degli azzurri guidati da Marco Villa e Dino Salvoldi. L’obiettivo Tokyo 2020 è ancora lontano, ma intanto in cassaforte arrivano punti importanti per quanto riguarda le ...

Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma : 'I film Italiani mi hanno cambiato la vita' : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori Italiani della seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e Rocchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

L'Italia alla Ue : "Interverremo se deficit/Pil oltre le stime" : Secondo il ministro Tria "qualora i rapporti deficit/Pil edebito/Pil non dovessero evolvere in linea con quantoprogrammato, il governo si impegna a intervenire affinché gli obiettivi indicati siano rigorosamente rispettati".

Influenza - i medici "Fate il vaccino entro Natale" / Video - è allarme in Italia : pericolo per gli anziani : I medici consigliano per l'Influenza di fare il vaccino entro Natale. È allarme soprattutto per gli anziani e per i soggetti a rischio cronico. Ora è arrivato il momento di difendersi.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Marte - nell’acqua c’è ossigeno sufficiente alla vita : gli Usa confermano lo studio Italiano : I risultati di una ricerca del California Institute of Technology conferma i dati raccolti dagli studiosi italiani

Italia - arriva un assist dalla Germania : "Fare più debito non è un problema" : Cioè la depressione economica del Belpaese, che soffre per 'l'alto tasso di disoccupazione e il massiccio crollo dell'andamento dell'economia negli ultimi 20 anni' . Motivo per il quale 'crescita e ...

Enterogermina ritirata dalla Sanofi da tutte le farmacie d’Italia : ecco i motivi e i numeri dei lotti interessati : Allerta Enterogermina ritirata nelle farmacie: se avete in casa i lotti indicati è necessario non ingerire il farmaco perché potrebbe provocare gravi conseguenze. La Sanofi, società produttrice dell’Enterogermina, ha ritirato da tutte le farmacie italiane il farmaco a scopo precauzionale. Il ritiro è stato deciso a scopo precauzionale per evitare un potenziale rischio che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha individuato in caso di un uso prolungato ...

Manovra - l'Italia replica alla lettera della Ue : "Interverremo se il deficit/Pil va oltre le stime" : Secondo il ministro Tria "qualora i rapporti deficit/Pil edebito/Pil non dovessero evolvere in linea con quantoprogrammato, il governo si impegna a intervenire affinché gli obiettivi indicati siano rigorosamente rispettati".

Invictus Games 2018 - l'Italia parte alla grande col Gspd : Sydney, 22 ott., askanews, - Italia in evidenza sin dalle prime battute agli Invictus Games, i giochi paralimpici per atleti militari rimasti feriti in teatri operativi o per cause di servizio, in ...

Pallanuoto - Europa Cup. Sandro Campagna verso Montenegro-Italia : “Partiamo col botto” : L’Italia è pronta per affrontare il Montenegro nella prima partita dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile, un torneo che mette in palio la qualificazione alla World League (4 posti, riservati ai vincitori dei vari gruppi) dove verranno assegnato un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di Sandro Campagna, inserita nel gruppo C della competizione continentale insieme anche alla Francia, si appresta dunque a incominciare un ...