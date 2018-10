L' Isola dei Famosi 2019 | la showgirl spagnola Yola Berrocal nel cast?

Vladimir Luxuria rivela il suo dramma dopo l'Isola dei Famosi - : La Luxuria, un'attivista, scrittrice, personaggio televisivo, attrice, drammaturga ed ex politica italiana, si è dimostrata particolarmente sensibile alle emozioni nel corso della trasmissione di ...

Alessia Marcuzzi vuole Yola Berrocal nel cast de L’Isola dei Famosi? : Yola Berrocal nel cast de L’Isola dei Famosi 2019 di Alessia Marcuzzi? Cominciano a fioccare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show che andrà in onda per la quinta volta su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Più che indiscrezioni, dalla Spagna sembra arrivare una conferma. Yola Berrocal, attrice e showgirl, ha rivelato allo show Sabado Deluxe, di essere stata contattata da ...

Vieni da me - Ela Weber si sfoga con Caterina Balivo : 'Cosa ho subito all'Isola dei famosi' - gravissima accusa : A Vieni da me su Raiuno una delle ospiti di Caterina Balivo è Ela Weber . L'amatissima showgirl tedesca, lanciata in Italia da Paolo Bonolis a Tira e molla , con il mitico soprannome di Sellerona , è ...

Ela Weber stronca Simona Ventura : “Isola dei Famosi con lei? Deludente” : Ela Weber a Vieni da me attacca Simona Ventura e l’Isola dei Famosi Ela Weber è tornata in tv. La mitica Sellerona degli anni Novanta è stata ospite di Vieni da me su Rai Uno. Nel programma di Caterina Balivo la soubrette si è sottoposta al ‘gioco delle emoticon’ dando dei giudizi sui grandi presentatori […] L'articolo Ela Weber stronca Simona Ventura: “Isola dei Famosi con lei? Deludente” proviene da Gossip e ...

L’Isola di Pietro 2 - colpo di scena : Elisabetta Canalis esce di scena nel peggiore dei modi : Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 40 anni. L’ex velina di Striscia la Notizia, sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri e mamma di Skyler Eva, ha scelto Los Angeles come nuova casa. Lì, insieme all’amica e collega Maddalena Corvaglia, ha aperto un centro sportivo e lavora come modella per campagne pubblicitarie. Eli ha scelto gli Stati Uniti, ma in futuro vede la sua vecchiaia in Italia. ”Di certo non voglio ...

Alessia Marcuzzi svela le novità dell’Isola dei Famosi : “Simona Ventura? Sono dispiaciuta” : Isola dei Famosi news 2019: le prime anticipazioni di Alessia Marcuzzi Mancano poco più di due mesi al ritorno dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Un reality show che verrà rivoluzionato ma che manterrà una costante: la presenza di Alessia Marcuzzi. Nonostante lo scandalo del canna-gate all’ultima edizione del programma, Mediaset ha confermato la conduttrice […] L'articolo Alessia Marcuzzi svela le novità dell’Isola dei ...

Alessia Marcuzzi stanca de L’Isola dei Famosi? La sua risposta : L’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi già al lavoro per la prossima edizione Alessia Marcuzzi, dopo il grandissimo successo ottenuto con l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è tornata alla conduzione de Le Iene. Difatti la popolare conduttrice, dopo il forfait di Ilary Blasi, ha accettato la proposta di Davide Parenti di tornare a presentare, al fianco di Nicola Savino, il programma più irriverente della Tv. Un ritorno, che ...

L’Isola di Pietro 2 al via con uno spettacolare incidente e una vittima : il video dei primi minuti della nuova stagione : Un vero e proprio boom sarà quello che darà il via a L’Isola di Pietro 2. La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi prenderà il via domenica sera nel prime time di Canale 5 con la prima puntata e con un rocambolesco incidente che lascerà tutti con il fiato sospeso sin dai primi minuti. Mediaset ha rilasciato un video in cui mostra i primi minuti della nuova stagione e ancora una volta sarà proprio Pietro, impegnato nella sua ...

L’Isola dei famosi 2019 - Rodrigo Alves ed altri nel cast : Rodrigo Alves, protagonista di una disavventura che recentemente lo ha fatto finire in manette a Berlino, potrebbe presto ritornare in televisione come naufrago a L'Isola dei famosi

Nino Formicola / Alessandra Raya il vero "premio" de l'Isola dei Famosi (Che fuori tempo che fa) : Nino Formicola, l'attore sta vivendo ancora sull'ondata dell'entusiasmo della vittoria dell'anno scorso a l'Isola dei Famosi. Pronto a rimettersi in gioco a teatro. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Atzei sbarca nel musical : «Un sogno L'Isola dei famosi? Mi ha cambiata» : Il 2018 è stato impegnativo per Bianca Atzei, alle prese con nuovi singoli, tour e reality. Un anno contrassegnato da nuove sfide a livello professionale, come quella del musical Men in Italy, ...

Isola dei Famosi 2019 - primi nomi dei concorrenti della prossima edizione : L'Isola dei Famosi 2019 torna nel palinesto di Mediaset e anche se manca ancora qualche mese sembrano già esserci le prime anticipazioni su uno dei reality più seguiti della televisione. Pare che al ...

Isola dei Famosi 2019 : le prime indicazioni sul cast e sull’inviato in Honduras : Anche se ancora mancano un pò di mesi alla messa in onda de l’Isola dei Famosi 2019 iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui papabili concorrenti che approderanno in Honduras. Isola dei Famosi 2019: prime indiscrezioni sul cast Stando ai rumors trapelati in rete e alle ultime indiscrezioni del settimanale Spy i nomi papabili dei prossimi naufraghi sarebbero personaggi che abbiamo conosciuto nei salotti televisivi di Queen of Caffeucci, ...