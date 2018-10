L' Inter vince il derby al 92' e Suma esplode | ' Dobbiamo smetterla' VIDEO

L'Inter vince il derby con Icardi - Spalletti : 'Vittoria meritata' : Roma, 22 ott., askanews, - L'Inter batte 1-0 il Milan nel pospticipo della nona giornata del campionato di serie A e riscavalca la Lazio al 3° posto. Il derby di campionato numero 169 è deciso da un ...

Inter - Icardi : "Abbiamo meritato. Ma vincere così è più bello" : ... "Averla al mio fianco significa tanto per me - spiega l'attaccante nel post-partita sempre ai microfoni di Sky Sport -. È un grande stimolo. Lei c'è tutti i giorni per me, mi ha dato una famiglia. C'...

Inter-Milan - Icardi : 'Vincere così è ancora più bello' : Queste le sue parole al termine della sfida di San Siro: "Era un derby da vincere, l'abbiamo detto tutta la settimana " ha dichiarato a Sky Sport - Ma abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato bene ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro vince la sfida degli attacchi spuntati : Un gol annullato per parte, un palo di De Vrij, maggior pressione nerazzurra e più agonismo del Milan. Spalletti tiene dietro la Lazio

Fabbiano vince lo Yinzhou International : In finale - prima slittata per via della pioggia e poi, dopo un'interruzione, spostata su un campo indoor - il 29enne di San Giorgio Jonico, numero 131 del mondo e terzo favorito del seeding, ha ...

Inter-Milan - derby mondiale : chi vince prende il largo : Tutto il mondo alle ore 20,30 sarà sintonizzato su San Siro per assistere a quello che sarà il big match della 9.a giornata, un match talmente importante da fare già palpitare i cuori dei quasi 80 ...

Primavera - l'Atalanta vince ancora : 2-0 a Cagliari. La Fiorentina batte I'Inter 2-1 : Cinque su cinque. l'Atalanta risponde al successo della Juventus sul Chievo, batte 2-0 in trasferta il Cagliari e resta da sola in testa al campionato Primavera 1. La squadra di Massimo Brambilla è l'...

Inter-Milan - Gattuso non ha dubbi : “ecco come si vince il derby. Titolari? Ho già scelto. Noi in più di loro abbiamo…” : Gennaro Gattuso parla a 360 gradi del derby nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Milan: fra titolari e approccio mentale alla partita, ecco le risposte dell’allenatore rossonero Alla vigilia di Inter-Milan, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande della stampa. Il derby non è mai una partita come le altre, Gattuso che lo ha vissuto anche da giocatore, lo ...

Derby - Salvini è convinto : “vince l’Inter - è più forte” : Matteo Salvini ironizza balzando dai problemi dell’economia italiana al calcio, con il suo Milan che giocherà contro l’Inter domani “E’ un ottimo avvicinamento al Derby avere un outlook stabile“. Così il vicepremier Matteo Salvini ironizza passando dall’economia al calcio guardando al Derby Inter-Milan che si disputerà domani, a margine del forum Coldiretti di Cernobbio. Salvini milanista poi ...

Grande attesa per il derby di Milano - il milanista Salvini fa gli scongiuri : “vince l’Inter” : “E’ un ottimo avvicinamento al derby avere un outlook stabile”. E’ la battuta usata dal leader della Lega Matteo Salvini che ha traslato il concetto economico al calcio in vista del derby Inter-Milan di domani sera. A chi gli ha chiesto quale squadra vincerà, il milanista Salvini ha replicato “vince l’Inter, è la squadra migliore”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Inter-Milan - Politano : “Non vedo l’ora di giocare. L’importante è vincere” : Mancano meno di 48 ore al fischio d’inizio di Inter-Milan. L’arbitro Guida alle ore 20:30 di domenica 21 ottobre darà via al derby di Milano. Una sfida stracittadina, valida per la nona giornata del campionato di Serie A, molto sentita da entrambe le squadre. Finalmente infatti i due club si ritrovano in questa stagione a […] L'articolo Inter-Milan, Politano: “Non vedo l’ora di giocare. L’importante è ...

M5s - tensione Interna e con la Lega : Governo traballa/ Ultime notizie - Di Maio "convince sempre meno" : M5s, tensione interna e con la Lega: Governo traballa. Ultime notizie, Di Maio "convince sempre meno" e Berlusconi incrocia le dita: "speriamo finisca presto"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Inter - Asamoah alza l’asticella : “vincere il derby con il Milan ci darà la spinta anche per il Barcellona” : Il giocatore dell’Inter ha parlato del momento della squadra, sottolineando di voler vincere le prossime difficili partite che attendono i nerazzurri Sei vittorie consecutive alle spalle, tre partite complicate all’orizzonte da provare a vincere per rendere esaltante questo avvio di stagione. L’Inter ci crede, il derby contro il Milan sarà solo il primo di un mini tour de force che prevede anche il match con il Barcellona ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vuole correre (almeno) fino al 2021. Spunta un clamoroso Interesse del Team Sky : La sfortunata seconda parte di stagione 2018 ha, se possibile, ulteriormente accresciuto la fame di Ciclismo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che compirà 34 anni il prossimo mese di novembre, ha compreso di poter dare ancora molto a questo sport ed il trionfo iridato del 38enne Alejandro Valverde gli ha infuso una motivazione supplementare. Il fuoriclasse messinese punta al tris al Giro d’Italia nel 2019, dove proverà a strappare a Fiorenzo ...