Linfa porta le resistenti di Tor Pignattara alla Festa del cinema

(Di lunedì 22 ottobre 2018) "Non penso che in questo momento sia il luogo in cui vivi veramente che possa fare la differenza, sono le persone che vivono il luogo in cui stai che forse un po' la fanno e quanto tu stai in apertura", dice una ragazza con i capelli biondi e salopette all'inizio di "", il nuovo documentario di Carlotta Cerquetti presentato13esimadeldi Roma. Le immagini scorrono tra treni ad alta velocità e il pittoresco trenino bianco e giallo che daMaggiore cial Pigneto e a Tor, due quartieri-simbolo di Roma Est dove i rumori vanno a confondersi fino a diventare dei suoni, le ombre sono in realtà delle luci particolari e dove l'italiano si mescola con il cinese e il bengali, con il polacco e il rumeno, con il senegalese e il portoghese, creando una lingua che ha un ritmo a sé, unica come sono unici questi posti della Capitale dove ...