Limature per il settore utility italiano | -0 | 22% | | Falck Renewables si muove verso il

Mattarella preoccupato per la tenuta dei conti Possibili Limature al Def : Mentre nel governo si brinda, gli umori altrove non sono altrettanto euforici. Dal Colle, in particolare, filtra apprensione. Il presidente è preoccupato per la tenuta dei conti pubblici. L’enfasi propagandistica sulla Manovra del Popolo non è certamente la sua. Ieri Sergio Mattarella ha vissuto una giornata faticosa, in cui perfino la firma al dec...