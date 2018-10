Licia Colò dopo Niagara ospite di Costanzo a S’è fatta notte

Niagara con Licia Colò - anticipazioni - puntata del 22 ottobre 2018 : Valerio Rossi Albertini, invece, affronterà il tema della biomimetica, la scienza che studia come la Natura possa essere fonte di ispirazione per il miglioramento delle attività umane e della ...

“Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Quinta puntata di lunedì 22 ottobre 2018 - con Licia Colò. : Licia Colò è tornata in Rai, su Raidue in prima serata con il nuovo programma “Niagara – Quando la natura fa spettacolo“. Dopo i buonissimi ascolti delle puntate sinora trasmesse, stasera va in onda la Quinta delle sei puntate. Niagara | Quinta puntata lunedì 22 ottobre 2018 Il macrotema della puntata è “Proteggere il futuro”: […] L'articolo “Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Quinta puntata di lunedì 22 ...

Licia COLÒ/ Il ritorno in Rai e il dolore nella vita privata (S’è fatta notte) : LICIA COLÒ ha chiuso definitivamente la rottura con la Rai, dopo quattro anni di militanza a Tv2000. Oggi sarà ospite della puntata di S'è fatta notte(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 04:41:00 GMT)

Niagara : ambientalismo a cascata - Licia Colò non rinuncia alle emozioni : Niagara, Licia Colò La visione di Niagara, il nuovo programma di Rai2 condotto da Licia Colò, suscita stupore ma anche invidia. Reazioni prevedibili: alzi la mano chi non vorrebbe prendere il posto della bionda divulgatrice e girare il mondo alla scoperta delle meraviglie naturali. Ad ammaliare e coinvolgere il telespettatore, del resto, ci pensa la stessa Licia con uno stile che potremmo definire emozionale, proprio di chi ha sposato la causa ...

“Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Quarta puntata di lunedì 15 ottobre 2018 - con Licia Colò. : Licia Colò è tornata in Rai, su Raidue in prima serata con il nuovo programma “Niagara – Quando la natura fa spettacolo“. Dopo l’esordio positivo di lunedì scorso, stasera va in onda la Quarta delle sei puntate. Niagara | Quarta puntata lunedì 15 ottobre 2018 Tema la natura, titolo di puntata “La forza della natura“. […] L'articolo “Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Quarta puntata di ...

Intervista – Licia Colò : «Questa è la mia missione - raccontare la natura per tutelarne la bellezza» : Licia Colò è uno dei volti più amati della Tv italiana, da sempre impegnata nella divulgazione della conoscenza delle bellezze del mondo, nella difesa dei diritti degli animali e nella salvaguardia dell’ambiente; cittadina del mondo sempre fedele a se stessa e lontana dai clichè, la sua conduzione è sinonimo di qualità e di stile, familiare e allo stesso tempo mai scontata. Recentemente la conduttrice e divulgatrice culturale è tornata, dopo un ...

Licia Colò felice per Niagara : la confessione sul Kilimangiaro : Niagara: Licia Colò parla del suo futuro e fa una confessione sul Kilimangiaro /h3> Il pubblico apprezza sempre il ritorno in Tv di una personalità forte che sappia allo stesso tempo infondere nell’anima tranquillità e un senso di pace invidiabile. E’ questo ciò che provano coloro che ogni lunedì assistono a Niagara – Quando la natura fa spettacolo su Rai2 con l’inimitabile Licia Colò. L’ex conduttrice del ...

Licia Colò : «Il Kilimangiaro? È come un ex fidanzato» : Licia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòChiedere a una donna sposata cosa pensi dell’ex fidanzato non è elegante, non è corretto, non è rispettoso. È questa la metafora a cui ricorre Licia Colò parlando di Alle Falde del Kilimangiaro, il programma che ha condotto per sedici anni e passato nelle mani di Camila Raznovich nel 2014. «È stato il mio programma per tanti anni ed è normale che tutti mi chiedano ancora ...

“Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Terza puntata di lunedì 8 ottobre 2018 - con Licia Colò. : Licia Colò è tornata in Rai, su Raidue in prima serata con il nuovo programma “Niagara – Quando la natura fa spettacolo“. Dopo l’esordio positivo di lunedì scorso, stasera va in onda la seconda delle sei puntate. Niagara | Seconda puntata lunedì 1 ottobre 2018 Tema la Terra, titolo di puntata “Quattro milioni di anni […] L'articolo “Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Terza puntata di lunedì 8 ...

