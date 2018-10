huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Liberalizziamo finalmente l'uso delle foto dei beni culturali - teseteso : RT @HuffPostItalia: Liberalizziamo finalmente l'uso delle foto dei beni culturali - terzavia : RT @HuffPostItalia: Liberalizziamo finalmente l'uso delle foto dei beni culturali - HuffPostItalia : Liberalizziamo finalmente l'uso delle foto dei beni culturali -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Giorni fa ho ricevuto per conoscenza la lettera di risposta da parte di una piccola casa editrice scientifica, specializzata nell'archeologia (unavarie realtà editoriali che fanno onore al nostro Paese in questo campo), a una nota di un ufficio periferico del MiBAC, con la quale si chiedeva ragione della pubblicazione di unaaerea di un sito archeologico nell'articolo di un giovane archeologo negli atti di un convegno di archeologia della società scientifica da me presieduta fino a pochi mesi fa. La lettura di quella nota mi ha fatto sgranare gli occhi per l'incredulità.Si tratta di tre volumi di atti di un convegno, con molte decine di saggi e un numero altissimo di autori, per complessive 944 pagine con molte centinaia di illustrazioni, al prezzo di copertina di 131 euro. Ripeto: centinaia didi monumenti e di materiali archeologici, di scavi, di ...