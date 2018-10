L' Europarlamento dice no al dibattito in aula sul caso di Mimmo Lucano

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) No della Plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo a dibattere indeldi Riace, il cui sindaco Domenicoè stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Locri. A proporre una discussione è stata la vicepresidente dei Socialisti e Democratici S&D Maria Joao Rodrigues, ma la proposta, messa ai voti, è stata respinta.A pronunciarsi contro diversi eurodeputati come la capodelegazione della Lega Mara Bizzotto ricordando che "il sindaco di Riace è sotto processo, c'è la magistratura italiana che sta indagando, quindi non vedo perché dobbiamo dibattere qua". "Non credo - ha aggiunto - che ildi Riace si possa essere citare come un esempio positivo di accoglienza dei migranti, visto quello che sta succedendo".Secondo Barbara Spinelli (Gue/Ngl), il cui gruppo ha appoggiato la proposta S&D, "il ...