Lettera a Bruxelles | opportunismo come strategia

(Di lunedì 22 ottobre 2018) A leggerla tutta d'un fiato può sembrare addirittura una battuta d'arresto nella lotta frontale con. In realtà, osservandola in controluce, lacon cui il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha risposto alle critiche della Commissione Ue sulla manovra non è più né meno di un atto di banalepolitico. Con la missiva, infatti, il governo non fa altro che cercare di prendere tempo e puntare tutte le sue fiche sulle elezioni europee del prossimo maggio. Sette mesi di campagna elettorale contro gli "euroburocrati" che affamano il popolo, nella speranza che quando la realtà dei dati economici l'anno prossimo verrà a bussare alla porta (leggasi crescita insufficiente per sostenere reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni) gli equilibri nel parlamento europeo saranno ormai spostati a favore delle forze ...