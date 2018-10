Lentate sul Seveso | il vento forte abbatte un faggio secolare | via Cavour chiusa

Tutte le donne sulla Diciotti vioLentate in Libia : trasferite in ospedale - ma in 5 si rifiutano per non lasciare i familiari : Sono state violentate in Libia le undici donne rimaste sulla nave Diciotti, che da cinque giorni è ormeggiata nel porto di Catania con a bordo 135 migranti. Nel corso dell'ispezione a bordo i medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti di esseri umani e disposto il ricovero delle vittime all'ospedale Garibaldi di Catania.Al momento dello sbarco, però, cinque donne si sono rifiutate di scendere ...