Lega primo partito in città di Bolzano

Provinciali Alto Adige : vittoria dell'Svp - exploit dell'ex M5s Koellensperger - Lega primo partito a Bolzano : In Alto Adige la Svp cala ma non crolla, scende infatti dal 45,7% al 41,7% e resta il primo partito. exploit invece della lista civica dell'ex grillino Paul Koellensperger che ora è la seconda forza ...

Esulta Matteo Salvini : Lega primo partito a Bolzano. Il Vco non cambia : E’ oltre il 40% la Svp. Il partito di raccolta dei sudtirolesi ha raggiunto l’obiettivo fissato dal governatore Arno Kompatscher.

Vittoria del Centrodestra unito La Lega primo partito in Trentino : Vittoria del Centrodestra unito con la Lega di Matteo Salvini primo partito della provincia. Sono le tendenze di Affaritaliani.it sull'esito delle elezioni provinciali in Trentino, primo test nazionale dopo la nascita del governo guidato da Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

LIVE Olympiacos-Milano basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : greci avanti di due punti (26-24) a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valevole per la terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica. Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una ...

Basket - EuroLega : Olimpia Milano - primo ko della stagione. Il Real Madrid vince 91-85 : Olimpia Milano-Real Madrid 85-91, la cronaca James comincia con le marce alte e piazza subito un paio di canestri da spellarsi le mani, trascinando Milano al +7 , 16-9 dopo 5', con 8 punti del play ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : a Milano non basta un gran primo tempo - il Real Madrid esce alla distanza e vince 85-91 : Due sono le notizie che apprendono gli oltre novemila spettatori giunti al Mediolanum Forum di Assago per la seconda giornata dell’Eurolega 2018-2019: la prima è che il Real Madrid vince per 85-91 sull’A|X Armani Exchange Milano, la seconda è che l’Olimpia, per quasi tutto l’arco dell’incontro, al livello dei Campioni d’Europa ci è stata. Non solo: i primi due quarti sono stati uno spettacolo vero per i tifosi ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : 28-13 per i meneghini nel primo quarto : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Real Madrid: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : 28-13 per i meneghini nel primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : primo esame di maturità per James e compagni. Sfida di lusso al Forum! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, Sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

"Primo Calenda a passare una qualsiasi elezione". L'ironia dell'ex ministro per la nomina del figlio a deLegato scolastico : Che l'autoironia paghi è risaputo. Che possa aiutare anche nei sondaggi politici è tutto da vedere. Intanto Carlo Calenda la utilizza come leitmotiv su tutti i suoi canali social. Twitter è il suo "campo di battaglia" preferito. Il suo ultimo cinguettio ne è la conferma. In seguito all'elezione del figlio come delegato scolastico l'ex ministro ci ha tenuto a sottolineare il suo orgoglio paterno con un certo sarcasmo. ...

Sondaggi - per Demopolis la Lega è il primo partito con il 31 - 5%. Segue il M5S al 30%. Pd al 17 - 4 : La Lega di Salvini è la prima forza politica con il 31,5% dei voti, seguita a breve distanza dal Movimento 5 Stelle al 30%. È la fotografia che emerge dal Barometro Politico di ottobre realizzato dall’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Seppur con impercettibili segni di ripresa, restano distanti i partiti di opposizione: il partito Democratico, in attesa del nuovo segretario, avrebbe il 17,4%, Forza Italia l’8,3%. Fratelli ...

Cannabis per uso ricreativo Legalizzata in Canada - è il primo stato del G7 a farlo : Il Canada è il primo Paese del G7 a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. Il Federal Cannabis Act, approvato dal Senato di Ottawa martedì, è stato firmato due giorni dopo dal Governatore generale Julie Payette, lo step finale per la promulgazione. Una mossa, quella del governo, annunciata da mesi e parte del programma con cui Justin Trudeau ha vinto le elezioni nel 2015. “Ho fiducia che riconquisteremo una buona parte del mercato ...

Sondaggi : per Demopolis la Lega si conferma primo partito col 31 - 5% dei consensi : Resta alto il consenso ai due partiti dell'area di Governo. La Lega si conferma, con il 31,5% prima forza politica: un punto e mezzo sopra il Movimento 5 Stelle, posizionato oggi al 30%. È la fotografia che emerge dal Barometro Politico di ottobre dell'Istituto Demopolis , diretto da Pietro Vento. Sia pur ...

Sondaggi : per Demopolis la Lega si conferma primo partito col 31 - 5% dei consensi : Resta alto il consenso ai due partiti dell’area di Governo. La Lega si conferma, con il 31,5% prima forza politica: un punto e mezzo sopra il Movimento 5 Stelle, posizionato oggi al 30%. È la fotografia che emerge dal Barometro Politico di ottobre dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Sia pur con impercettibili segni di ripresa, restano molto distanti i partiti di opposizione: secondo i dati rilevati ...