Lega-Forza Italia | bufera aretina Mugnai | ' Governo incompetente' | Nisini | ' Farnetica

Bufera Lega Forza Italia - Nisini : 'Dopo mesi di sparate ho dovuto puntualizzare - dispiace abbiano messo in mezzo il sindaco' : 'Ho voluto mettere i puntini sulle i, per delle dichiarazioni che io dico siano farneticanti, che vanno a toccare una coalizione che in città funziona. Successivamente al palio straordinario di Siena ...

Elezioni in Trentino : trionfa la Lega - crolla Forza Italia - Curiosità - news ed informazioni : Le Elezioni in Trentino hanno mostrato un dato abbastanza chiaro sull'andamento della politica Italiana nella provincia di Trento. La Lega di Matteo Salvini si è affermata nella regione dell'Italia settentrionale, con un risultato che lascia spazio a poche interpretazioni. Un vero e ...

Silvio Berlusconi - sondaggio Tecnè : sale Forza Italia - scendono Lega e M5S : Diluvio di sondaggi , in questi giorni di manovra, col governo che stringe i ranghi, lo spread che resta alto, la Borsa ballerina e, soprattutto, l'Europa che promette tuoni e fulmini in risposta al ...

Bitonci (Lega) a Comi : “Puoi chiedere a La7 la conduzione di un programma di cucina”. Sdegno in Forza Italia : Polemica accesa a Omnibus (La7) tra l’europarlamentare del Ppe, Lara Comi, e il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci (Lega), sulle opere pubbliche e sulla Tap. “La fate o non la fate?”, incalza insistentemente Comi. “Le domande le fa il conduttore”, risponde reiteratamente il deputato leghista. Poi aggiunge: “Tu sei qui per dare delle risposte, ma non le puoi dare perché ormai non governate più ...

La Lega sbanda sull'aeroporto di Firenze - dice Forza Italia : Roma . La Lega appare compatta dietro Matteo Salvini " la cui comunicazione è fortemente sorvegliata da osannati spin doctor e spigolose portavoce " eppure nell'ex partito secessionista si nascondono ...

Sondaggi - la Lega resta prima forza ma perde lo 0 - 5%. M5s cala di quasi un punto : Rallentano le prime quattro forze politiche, guadagnano voti i partiti minori. È il riassunto del Sondaggio settimanale commissionato a Swg dal Tg La7, che mostra sia Lega che Movimento 5 Stelle in leggera flessione rispetto a sette giorni fa. Il partito di Salvini resta la prima forza politica ma perde lo 0,5 per cento, assestandosi al 30,5; l’alleato di governo, invece, lascia sul terreno quasi un punto percentuale, passando dal 29,0 al ...

Sondaggi - Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% degli elettori : Le forze di governo raggiungono il 60% dei consensi, crescendo entrambe di oltre mezzo punto da settembre a ottobre. La Lega arriva al 31,8 per cento, mentre il Movimento Cinque Stelle torna sopra il 28. Mentre prosegue l’erosione delle altre forze politiche, sia nel centrosinistra, dove il Pd cala al 17%, che nel centrodestra con Forza Italia ora sotto il 9. È questa la fotografia dell’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista : “Forza Italia” : “Forza Italia” così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha salutato il pubblico che ha ascoltato il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. L'articolo Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista: “Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggi Ixè per Huffpost. Il potere non logora - M5S e Lega si rafforzano : alleanza oltre il 60% : Gli ultimi dati dell'Istituto Ixè confermano le tendenze delineate nelle settimane scorse. Pare terminato il travaso osmotico di consensi tra le due forze dell'alleanza giallo-verde. Il processo di "ibridazione" coesiva degli elettorati di Lega e Movimento 5 Stelle, evidenziato dalle nostre precedenti analisi, sembrerebbe stabilizzato. Ora si mantiene costante la forbice tra i due partiti, in forza di un loro rafforzamento parallelo, che ...

Sondaggi Politici/ Tecnè - Lega ancora al 31% : 11 punti tra Di Maio e Pd - Forza Italia ‘respira’ sopra il 10% : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega cala ma resta al 31%, M5s ha 11 punti in più del Pd. Forza Italia respira sopra il 10% ‘rubando’ voti a Salvini(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Forza Salvini - nasce la corrente populista dentro Forza Italia/ “Sosteniamo la Lega" - schiaffo a Berlusconi : Forza Salvini, nasce la corrente populista dentro Forza Italia: “Sosteniamo la Lega", schiaffo a al presidente Silvio Berlusconi. Il suo promotore è stato sospeso immediatamente(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:48:00 GMT)

In crisi Forza Italia - Toti : no scissioni ma riflettere. E spunta “Forza Salvini” - corrente pro Lega : Un alleato al Governo mentre tu fai opposizione. Sondaggi impietosi. All’orizzonte, il ritorno in campo del fondatore, pronto a candidarsi alle Europee per misurare il peso del partito svuotato dal successo del Carroccio. Per Forza Italia sono giorni difficili. E ora che, con la riabilitazione, la carta Berlusconi sarà finalmente ri-giocata, tutto ...