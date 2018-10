Lecce | incidente sulla provinciale Taviano-Alezio | muore lo chef Alessandro Nocco

Brindisi - doppio incidente sulla superstrada per Lecce : due auto erano rubate : Tantissimi disagi questa mattina intorno alle 12:30 sulla superstrada che da Brindisi conduce a Lecce. Infatti un doppio incidente avvenuto in direzione del capoluogo di provincia adriatico [VIDEO], all'altezza di Cerano, ha paralizzato per diverso tempo il traffico, causando lunghissime code. Due dei veicoli coinvolti sono risultati rubati, per questo sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme ai militari della Guardia di Finanza, che ...