Le risate degli assassini del vigilantes di Napoli | Tanto non ci fanno nulla | tre

Le risate degli assassini di Manuel dopo l'omicidio. La madre : "Belve - vi vorrei morti" : Ridevano dopo aver ucciso Manuel, ed erano pronti ad uccidere ancora. In una delle intercettazioni fatte per scoprire la verità sull'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ammazzato per un credito di droga, si sente uno degli accusati, Christian Fodde, commentare il delitto e ridere: "Dovevi vedere per credere? Io me la rido perché non me ne frega un c...eh vabbè. Non me ne devi dare soldi perché... è ...