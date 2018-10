Le Iene | migranti somali incontrano il loro torturatore a Milano e lo fanno arrestare

A Le Iene la storia dei migranti somali che hanno fatto arrestare il loro aguzzino : Si chiama Ismail Osman e nel video mandato in onda a " Le Iene " è il ragazzo di colore che indossa la giacca marrone. Sembra un uomo come tanti altri, invece le telecamere di sorveglianza in zona ...

Benoît Ducos racconta il viaggio dei migranti verso la Francia/ Roberta Rei incontra la guida alpina (Le Iene) : Roberta Rei si occupa del viaggio attraverso le Alpi che alcuni migranti compiono per provare ad arrivare in Francia. L'inviata de Le Iene incontra Benoît Ducos, la guida alpina francese.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Le Iene Show 2018/ Diretta e servizi : la rotta dei migranti di Bardonecchia (17 ottobre 2018) : Le Iene Show 2018, Diretta e servizi puntata 17 ottobre: la rotta dei migranti di Bardonecchia, lo scherzo allo storico componente dei Pooh Red Canzian da parte di Mitch.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Salvini contro migranti senza biglietto sui treni : "Scrocconi"/ Video Iene - fondato il "pattuglione nero" : Salvini contro migranti senza biglietto sui treni: "Scrocconi". Video Iene, l'inviato Michele Cordaro ha fondato il "pattuglione nero": ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Barcone in avaria con 70 migranti - intervIene l'Italia : 'Settanta vite salvate dalla Guardia costiera italiana e al sicuro nel porto di Lampedusa. Siamo felici di apprendere che, dopo una notte di monitoraggio e segnalazioni, queste persone siano in salvo ...

Migranti - barcone in avaria al largo di Lampedusa : Italia intervIene dopo il no di Malta : Un barcone di settanta Migranti avvistato venerdì sera dalla nave Mare Jonio del progetto Mediterranea in acque maltesi è arrivato a Lampedusa. A salvare i Migranti gli uomini della Guardia Costiera. In un primo momento la Guardia Costiera aveva indicato alla Ong di rivolgersi a La Valletta, che però ha negato il salvataggio.Continua a leggere

Lampedusa - 70 migranti a bordo di barcone in avaria/ Ultime notizie - l'Italia prima dice no poi intervIene : Lampedusa, 70 migranti a bordo di barcone in avaria. Ultime notizie, l'Italia prima dice no poi interviene grazie all'aiuto della Mare Jonio di progetto Mediterranea(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Cosa tIene insieme l'ossessione leghista per i migranti e quella grillina per i vaccini? : Tu vorresti camminare ordinatamente nella prosa del mondo, con i tuoi bravi paraocchi da ronzino piccolo-borghese, senza scantonate letterarie e impennate poetiche, ma questi ti disseminano il ...

Don Gino Rigoldi/ Sull'emergenza migranti : "La compassione vIene prima delle leggi umane" (Che tempo che fa) : Don Gino Rigoldi sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa. Recentemente ha parlato di Mimmo Lucano, il Sindaco di Riace che è stato arrestato(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:06:00 GMT)

Giornata dei migranti a Lampedusa - il Miur non la sostIene più : I ragazzi ci sono lo stesso ma sono solo 100. Piu' della metà sono rimasti a casa, per mancanza di fondi e soprattutto perché nessuno ha guardato e valutato gli elaborati ai quali hanno lavorato per ...

Giornata dei migranti a Lampedusa - il Miur non la sostIene più : Il 3 ottobre si celebra il quinto anniversario della strage, ma per la prima volta il ministero della Pubblica istruzione non dà corso al bando. Alle celebrazioni non va alcun rappresentante istituzionale

Migranti : Ostellari (Lega) - governo mantIene promesse chiuso campo di Bagnoli : Padova, 28 set. (AdnKronos) - “Da padovano ringrazio Matteo Salvini per aver mantenuto la promessa e aver messo la parola fine a quello che per tante donne e uomini della bassa padovana è stato un incubo. Il governo lavora e mantiene gli impegni presi. A chi diceva che era impossibile, rispondiamo c

Migranti e reddito - la Cei contro governo : “Dl Salvini è penalizzante. Attenti a false promesse - vIene prima il lavoro” : Un decreto “molto restrittivo nei confronti dei Migranti” e un reddito di cittadinanza “che è una cosa buona, ma Attenti al debito pubblico, meglio creare lavoro“. La Conferenza episcopale italiana (Cei) non risparmia le critiche al governo a guida M5S-Lega e si concentra in particolar modo sul decreto sicurezza, ribattezzato “decreto Salvini”, e i progetti pentastellati sul reddito di cittadinanza. La ...