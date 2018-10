Le foto della grandinata a Roma

F1 – Applausi per Raikkonen ad Austin : la gioia della moglie Minttu tra dolcezza ed ironia [foto] : Minttu Raikkonen orgogliosa di Kimi: i commenti social della moglie del ferrarista dopo la vittoria ad Austin Grande festa per Kimi Raikkonen nella settimana del suo 39° compleanno: il finlandese della Ferrari non poteva desiderare un regalo più bello della vittoria del Gp degli Stati Uniti, a 5 anni dal suo ultimo successo. Il ferrarista si è lasciato alle spalle un eccezionale Max Verstappen e Lewis Hamilton, che vede sfumare il suo ...

Risultati Serie B e la classifica - il Crotone è super : spettacolo tra Cittadella e Brescia [foto] : 1/27 Francesco Arena/LaPresse ...

Milano : mostra fotografica alla Casa della Memoria dal 22 ottobre : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Dal 22 al 28 ottobre sarà possibile visitare alla Casa della Memoria la mostra fotografica 'Istantanee di mediazione a Milano', iniziativa della Direzione Educazione -Area Servizi Scolastici ed Educativi realizzata da Armando Pezzarossa. I percorsi di mediazione che il

Barbara D’Urso da giovane : la foto della conduttrice a 17 anni : Si tiene in forma con centrifughe, Barbara D’Urso, nata a Napoli il 7 maggio 1957, ha 61 anni. Eppure non si direbbe a vederla. Signora del pomeriggio e della domenica, Barbara è una grande sportiva, salutista, amante dei selfie e delle foto-ricordo. Tra i suoi scatti Instagram non mancano quelle in cui appare giovane e bellissima. Voi l’avete mai vista da giovane? Tra gli scatti pubblicati da Barbarella risalta quella che la ritrae a 17 anni. I ...

'Il nome che mi hai sempre dato' - la storia dell'anziano che porta la foto della moglie al mare diventa un film : La storia dell'anziano di Gaeta che ogni giorno porta la foto della moglie, ormai scomparsa, a vedere il mare, diventa un cortometraggio. Attesissima la proiezione in anteprima al Visioni Corte ...

Il pensionato che porta la foto della moglie morta al mare - la storia che commosse il web diventa un corto Il trailer : La storia dell'anziano di Gaeta che ogni giorno porta la foto della moglie, ormai scomparsa, a vedere il mare, diventa un cortometraggio . Attesissima la proiezione in anteprima al Visioni Corte ...

Karlie Kloss e Joshua Kushner si sono sposati/ foto : la modella ha detto sì al cognato di Ivanka Trump : La super modella Karlie Klass ha sposato Joshua Kushner, il fratello del marito di Ivanka Trump. La Foto delle nozze pubblicata sui social fa il giro del mondo.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:36:00 GMT)

Xiaomi Mi Mix 3 : slider della fotocamera confermato dal video teaser ufficiale : Dopo Google e Huawei la presentazione che tutti aspettano è ora quella di Xiaomi, che il 25 ottobre a Pechino mostrerà al mondo lo Xiaomi Mi Mix 3, il suo smartphone borderless. Xiaomi ci mostra leggi di più...

Bullitt : i segreti della speciale Mustang dedicata ai 50 anni del celebre film di Steve McQueen [foto] : La Casa dell’Ovale Blu ha voluto celebrare il 50esimo anniversario del leggendario film con la serie speciale Ford Mustang Bullit con motore V8 da 460 CV Si tratta di uno degli inseguimenti più incredibili della storia del cinema: della durata di quasi 10 minuti, la sequenza iconica del film Bullitt della Warner Bros. Pictures vede Steve McQueen al volante di una fastback Mustang GT del 1968, mentre insegue due sicari per le strade di San ...

“Dovete guardare come soffre”. Mamma pubblica la foto della figlia malata di tumore in ospedale : Ashleigh, originaria di Tranmere (Regno Unito) ha postato una foto della sua bimba di 4 anni sofferente in ospedale. La piccola è stata colpita da un tumore cerebrale aggressivo, ma non può essere operata né essere sottoposta a chemioterapia: "Voglio che la gente conosca il vero dolore".Continua a leggere

Le foto della carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti : Oltre 2.000 persone sono partite dall'Honduras e stanno andando avanti: le minacce di Trump non sono servite a molto The post Le foto della carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Risultati Serie C Girone A - B e C - la classifica : pesante ko del Monza - reazione della Reggina [foto] : 1/26 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Il ricordo di Davide Astori in una poesia di Alda Merini : il post della moglie Francesca è commovente [foto] : Francesca Fioretti, moglie di Davide Astori, è tornata a pubblicare un post su Instagram 7 mesi dopo la morte del marito: il ricordo dell’ex capitano della Fiorentina è lasciato ai versi di una poesia di Alda Merini Sono passati 7 mesi da quel fatidico 4 marzo 2018, il giorno in cui Davide Astori, capitano della Fiorentina, perse la vita a causa di un problema cardiaco che non gli lasciò scampo nella sua stanza d’hotel. Da quel ...

Il ricordo di Davide Astori in una poesia di Alda Merini : il post della moglie Francesa è commovente [foto] : Francesca Fioretti, moglie di Davide Astori, è tornata a pubblicare un post su Instagram 7 mesi dopo la morte del marito: il ricordo dell’ex capitano della Fiorentina è lasciato ai versi di una poesia di Alda Merini Sono passati 7 mesi da quel fatidico 4 marzo 2018, il giorno in cui Davide Astori, capitano della Fiorentina, perse la vita a causa di un problema cardiaco che non gli lasciò scampo nella sua stanza d’hotel. Da quel ...