' Le avventure del lupo' | Stefano Benni si racconta in un docufilm

Fist of the North Star : Lost Paradise - le avventure di Ken il Guerriero rivivono su Playstation 4 nel nuovo action rpg dello studio Ryu ga Gotoku – Recensione : Fist of the North Star: Lost Paradise è l’ultimo gioco dedicato a Ken il Guerriero, i suoi predecessori non hanno mai entusiasmato il grande pubblico, risultando spesso noiosi e mancanti di quel pathos che permeava l’opera originale che negli anni 80 ha conquistato milioni di fan; l’ultima creazione dello studio Ryu ga Gotoku, i creatori della saga di Yakuza, e pubblicata da SEGA in esclusiva Playstation 4 è ...