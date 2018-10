L' Ape Maia - Il Film arriva in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni

Film in uscita al cinema - da L’Ape Maia a Pupazzi Senza Gloria : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no – TRAILER : SEARCHING di Aneesh Chaganty. Con John Cho, Debra Messing, Joseph Lee. Usa 2018. Durata: 100’ Voto: 3,5/5 (DT) La famiglia Kim usa pc e smartphone per ogni tipo di foto, Filmati, appuntamenti e posta tutto online. Prima con software Microsoft poi con il Mac. Morta la giovane moglie, David deve far fronte alla misteriosa scomparsa della figlia sedicenne. Scoprirà la doppia vita della ragazza perlustrando palmo a palmo tutti i suoi account social. ...