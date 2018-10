L’ alternativa al governo del cambiamento esiste ed è ora di parlarne : Non succede, ma se succede che cosa succede? Le fibrillazioni registrate negli ultimi giorni sul sismografo di Palazzo Chigi ci dicono senza possibilità di essere smentiti che per la prima volta dall’inizio della legislatura Salvini e Di Maio sono stati costretti a valutare con attenzione l’ipotesi

Italia 5 stelle - vox sull’esperienza di governo : “Salvini? Non ci fidiamo - dobbiamo stare attenti. Ma non c’è alternativa” : “Un “rospo da ingoiare” pur di non perdere “l’occasione di stare al governo”. Così i militanti del Movimento 5 stelle, arrivati al Circo Massimo di Roma per la due giorni di Italia 5 stelle, definiscono l’intesa con la Lega. Soprattutto alla luce dei contrasti sul condono e sul decreto fiscale. “Bisogna stare attenti, dobbiamo controllare. Sappiamo chi è Salvini, non ci fidiamo. In passato ha ...