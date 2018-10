fanpage

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il ritiro disposto dall’Agenzia italiana del farmaco a seguito di comunicazione pervenuta dalla ditta produttrice relativa a una segnalazione giunta dal Policlinico di Modena per anomalie in una confezione del medicinale usato per la terapia e cura della congiuntivite.