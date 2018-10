La vita in diretta | Tiberio Timperi e Francesca Fialdini smentiscono i malumori

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 22 ottobre : Don Patrizio Coppola - Padre Joystick - e il suo Campus : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi ripartono per una nuova settimana in compagnia de La Vita in diretta tra cronaca, gossip e interviste. Quali saranno i temi della puntata di oggi?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:47:00 GMT)

TU SI QUE VALES 2018 - QUARTA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : Farid mette a rischio la vita dei giudici : Tu sì que VALES 2018, Diretta e concorrenti QUARTA PUNTATA 20 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Conducono Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:20:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 19 ottobre : il compleanno di Tiberio Timperi e Tale e Quale Show : La Vita in diretta torna in onda oggi con l'ultima puntata della settimana per festeggiare il compleanno di Tiberio Timperi e parlare di Tale e Quale Show. Quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Bake off Italia 2018 - settima puntata/ Eliminati e diretta : Damiano Carrara annuncia novità! : Bake Off Italia 2018, settima puntata, concorrenti e diretta: altre tre prove per i pasticceri amatoriali. Chi sarà eliminato da Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carraro?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:26:00 GMT)

Alessandro Haber / La moglie Antonella Bavaro e la figlia Celeste : "È una creatura mia" (La vita in diretta) : Alessandro Haber parla della moglie Antonella Bavaro, delle loro nozze e dell'amore che lo lega a sua figlia Celeste, che oggi ha 14 anni. Ecco le sue dichiarazioni (La vita in diretta)(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:56:00 GMT)

Maria De Filippi / "Il mio rapporto con i paparazzi? Mi infastidiscono solo se..." (La vita in Diretta) : Maria De Filippi parla del rapporto con i paparazzi nel corso di un servizio mandato in onda a La Vita in Diretta. La conduttrice ammette: "Ecco quando mi infastidiscono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:40:00 GMT)

La vita in diretta : Francesca Fialdini smentisce attriti con Timperi : Francesca Fialdini de La vita in diretta torna a parlare di Timperi La nuova edizione de La vita in diretta è iniziata ormai da oltre un mese. E alla guida del rotocalco quotidiano di Rai Uno c’è, come tutti sapranno molto bene, la coppia composta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Tuttavia questi ultimi 2 hanno fatto molto discutere per via di diversi rumor inerenti al fatto che pare non vadano affatto d’accordo. Motivo per ...

La vita in Diretta - Tiberio Timperi dà un bacio sulla bocca a Francesca Fialdini : Le tensioni tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini? Sono roba passata. Nonostante le frizioni dei primi giorni di programmazione della nuova Vita in Diretta, i due conduttori del contenitore pomeridiano di RaiUno sono tornati a volersi bene. Questo, perlomeno, è quel che si intuisce dai loro atteggiamenti. Addirittura la puntata di ieri, martedì 16 ottobre, si è conclusa con un appassionato, quanto ironico, bacio sulla bocca. I due conduttori ...

La vita in Diretta : Tiberio Timperi bacia Francesca Fialdini sulla bocca – Video : La Vita in Diretta, Tiberio Timperi bacia Francesca Fialdini Smack! A La Vita in Diretta, Tiberio Timperi ha baciato sulla bocca Francesca Fialdini. Dopo le voci sui presunti litigi tra i due, prontamente smentite dagli interessati, ieri in trasmissione è scoppiato l’«ammore». Il rotocalco pomeridiano si è trasformato in un fotoromanzo: nella parte finale della puntata, infatti, i conduttori hanno riprodotto una scena in stile Grand Hotel, ...

Tiberio Timperi bacia in bocca Francesca Fialdini alla vita in Diretta : Tiberio Timperi ha regalato un finale a sorpresa agli spettatori della Vita in Diretta, baciando in bocca Francesca Fialdini. Il gesto, divenuto virale, è andato in scena durante l’ultima puntata del programma pomeridiano. La coppia di conduttori stava interpretando per gioco una delle scene più famose di Fuga D’Amore, il fotoromanzo pubblicato sul celebre settimanale Grand Hotel. Dalla recitazione però si è passati facilmente alla ...

Bacio tra Tiberi e Fialdini. Clamoroso a ‘La vita in diretta”. Pubblico in tilt : Una escalation di episodi e gaffe che ha portato ”La vita in diretta” storico contenitore di Rai1 al centro della scena mediatica fin da suo esordio con il duo formato da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”, aveva scherzato Timperi riferendosi alla collega che aveva raccontato di un esame sostenuto con Maurizio Costanzo. Francesca si era stizzita: “Che battuta è questa? Che ...

La vita in Diretta - Tiberio Timperi e il bacio a sorpresa a Francesca Fialdini che sorprende tutti : Finale a sorpresa a La Vita in Diretta. Alla fine della puntata Tiberio Timperi ha baciato con impeto la collega Francesca Fialdini. È successo martedì 16 ottobre, quando al termine della trasmissione,...

La vita in diretta - Tiberio Timperi fuori controllo con Francesca Fialdini : il clamoroso bacio in tv : A La vita in diretta, Tiberio Timperi ha spazzato via tutte le voci sul pessimo rapporto con la collega Francesca Fialdini in un solo gesto. Alla fine della puntata, nel programma si rievocava il ...

Tiberio Timperi bacia Francesca Fialdini : finale a sorpresa alla vita in Diretta : Bacio a sorpresa a La Vita in Diretta: Tiberio Timperi ha baciato con impeto la collega Francesca Fialdini . È successo oggi al termine della puntata in uno spazio dedicato ai fotoromanzi: Timperi e ...