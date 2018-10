La scuola vieta gli zaini | “Causano infortuni” 17enne porta i libri nel forno a microonde

Bergamo - la Lega a prefetto e ministro 'Velo vietato alle mamme all uscita di scuola' : Maestri e personale scolastico devono sapere a chi affidano i bambini alla fine delle lezioni, e quindi chi va a prendere deve essere riconoscibile: con questa motivazione i parlamentari leghisti ...

VACCINI - VIETATA ISCRIZIONE A scuola A BIMBI NON IMMUNIZZATI/ Ultime notizie - maggioranza fa dietrofront : SCUOLA e obbligo VACCINI, allontanati bambini non in regola. Ultime notizie: centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i BIMBI non vaccinati(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:51:00 GMT)

Dietrofront della maggioranza sui vaccini : vietato iscrivere a scuola i bambini non immunizzati : Dietrofront della maggioranza sui vaccini, che sbarra nuovamente la porta d’ingresso di materne ed asili ai bambini non vaccinati. Un emendamento firmato dai due relatori pentastellati, Vittoria Baldino e Giuseppe Bompane, presentato oggi alla Camera sopprime infatti all’articolo 6 del decreto milleproroghe il comma 3-octie, introdotto durante l’it...

La riforma della scuola di Macron comincia dal telefonino : vietato anche alla ricreazione : ... dello smartphone, della televisione, del computer, del tablet di ultima generazione, dimenticandosi del mondo reale che li attornia. Per riprendere le parole di Blanquer, si tratta di una misura di "...

Comune vieta la chat dei genitori. Giusto o sbagliato eliminare i messaggi sulla scuola? : Avvertenza per chi non fosse inserito in alcuna chat scolastica o legata ai figli: non accettate, non date il vostro numero, non iscrivetevi. Non vi sarà in alcun modo di aiuto, anzi riempirà spazi della vostra vita che potrebbero tranquillamente trovare altro uso. Magari più divertente. Anche con altre chat di amici che davvero possono essere uno spasso. Quelle della scuola non lo sono mai perché chi c’è sempre qualcuno che la usa come mezzo ...