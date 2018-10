La sconfitta del digital divide è ancora lontana

Mondiali Volley 2018 – Chirichella non riesce a nascondere la delusione : “medaglia pesante - ma brucia la sconfitta” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Cristina Chirichella commenta la sua prestazione e quella delle compagne dopo la sconfitta contro la Serbia Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo ...

Mondiali - prima sconfitta dell'Italia : vince la Serbia 3-1 : prima sconfitta dell'Italia ai Mondiali di pallavolo femminile in Giappone. Le azzurre, già qualificate alle semifinali e oggi con diverse riserve in campo, hanno ceduto alla Serbia 3-1, 21-25; 19-25; ...

Basket pesante sconfitta in trasferta del Bvc Sanremo : Basket: pesante sconfitta del Bvc Sanremo in trasferta contro il My Basket Genova per la seconda giornata di campionato di Serie D. Basket pesante sconfitta in trasferta del Bvc Sanremo Campionato ...

Serie BKT settima giornata quarta sconfitta del Crotone contro un modesto Palermo. Benali il migliore in campo : Palermo 1 Crotone 0 Marcatore: Marchizza (aut.) Palermo (4-3-2-1): Brignoli, Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Murawski, Jajalo, Haas (Rispoli), Trajkovic (Falletti),

Amara sconfitta della Promosport a Schiavonea - lametini rimontati e battuti 4-3 : Lamezia Terme - Amara sconfitta per la Promosport nell'anticipo odierno valevole per la quinta giornata del girone A di Promozione. Al "Santa Maria ad Nives" di Corigliano " Rossano, i lametini ...

Pesante sconfitta della Lazio nella Commerzbank Arena : Una sconfitta pesantissima per la Lazio nella Commerzbank Arena. A Francoforte, contro l’Eintracht, la squadra di Inzaghi capitola chiudendo la

Baseball - comincia con una sconfitta contro gli Oakland Athletics l’esperienza dell’Italia nell’Instructional League : Il viaggio dell’Italia nell’Instructional League dell’Arizona parte con una sconfitta subita per mano degli Oakland Athletics. La squadra californiana, che può contare su diverse scelte del draft 2018 più Chris Bassitt, che ha giocato 40 partite in MLB, ha prevalso col punteggio di 14-4. Si è trattato di una partita fondamentalmente dominata dagli Athletics, con Kevin Merrell in grande spolvero nella fase iniziale. La ...

Ryder Cup - Tiger Woods : 'Mi sento responsabile della sconfitta degli Stati Uniti' : 'Ho regalato 4 punti alla squadra europea e sono una delle ragioni del fallimento degli Stati Uniti in Ryder Cup'. Come solo i veri leader sanno fare, Tiger Woods si prende le responsabilità della ...

Mondiali volley donne - poker dell'Italia : Turchia sconfitta 3-0 : Nemmeno un set perso. Quarto successo per le azzurre di Mazzanti nel Campionato del Mondo femminile 2018. L'ultima avversaria a cadere è stata la Turchia per 3-0, 25-19, 25-21, 25-12,. Un successo importante perché la sfida contro la formazione di Guidetti rappresentava in pratica il ...

Con l'approvazione della Nota di aggiornamento del Def esce sconfitta la linea sostenuta da Giovanni Tria e da tutto il suo ministero.

La legge dell’Olimpia Milano! Terza Supercoppa Italiana consecutiva : Torino sconfitta in finale : L’Olimpia Milano conquista la Supercoppa Italiana 2018: i Campioni d’Italia superano Torino per 71-82 in finale Domenica di grande basket al nuovo PalaLeonessa di Brescia per la finalissima di Supercoppa Italiana. Sul parquet si affrontano l’Olimpia Milano, Campione d’Italia in carica e la Fiat Torino, vincitrice della Coppa Italia. Le due squadre hanno vinto le semifinali senza grossi problemi: Milano ha spazzato via i padroni ...

Napoli - tutti i rimpianti della sconfitta di Torino : Pesa nel day after all'ombra del Vesuvio la sensazione di aver gestito male un vantaggio guadagnato con uno schema alla Sarri che aveva stordito la Juventus