La Roma sta affondando

romadailynews

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Laperde malamente contro la Spal e ripiomba in una crisi dalla quale probabilmente non era mai uscita. A meno che battere squadre come Frosinone, Empoli e Viktoria Plzen non sia stato considerato da qualcuno taumaturgico. Nel mezzo c’è stato il derby vinto, vero, ma allora va menzionata anche l’immeritata vittoria contro l’Empoli Numeri implacabili per ladi Di Francesco. Quinto posto in classifica e quindi per ora fuori dalla zona Champions. Tra l’altro posizione da condividere con Fiorentina e Sampdoria. E c’è da tener conto che la Sampdoria ha una partita da recuperare. Esattamente come Sassuolo, Genoa e Milan. Tutte squadre che potrebbero raggiungere o superare i giallorossi a parità di gare disputate. Ma l’elemento più inquietante è rappresentato dalle squadre incontrate dai giallorossi in queste nove giornate di campionato. ...