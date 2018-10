La pistola contro la prof E in Francia è caos scuola

Colpi di pistola contro i bus : due assalti in un giorno : Due assalti a Colpi di pistola contro i bus di linea. Entrambi nello stesso luogo, nei pressi dell'Ospedale del Mare, lungo Viale delle Metamorfosi. Si tratterebbe di Colpi di armi ad aria...

Francia - alunno punta una pistola ad aria compressa contro un'insegnante : "Mettimi presente" : Il video è diventato virale in rete. Il giovane e un suo compagno sono stati arrestati dalla polizia

Colpi di pistola contro la vetrina di una pasticceria nel Napoletano - indagano i carabinieri : QUALIANO - Colpi di pistola contro le vetrine di una pasticceria. È quanto successo questa notte in via Giuseppe di Vittorio a Qualiano. A lanciare l'allarme è stato il proprietario del negozio che ha ...

Qualiano. Colpi di pistola contro la vetrina di una pasticceria - indagano i carabinieri : Qualiano. Colpi di pistola contro le vetrine di una pasticceria. È quanto successo questa notte in via Giuseppe di Vittorio a Qualiano. A lanciare l'allarme è stato il proprietario del negozio che ha ...

Esplode cinque colpi di pistola contro due suoi nipoti ferendone uno - arrestato 40enne nel vibonese : SAN GREGORIO D'IPPONA , VIBO VALENTIA, - Avrebbe sparato cinque colpi di pistola contro due suoi nipoti, ferendone uno, dopo un diverbio per motivi passionali. Un uomo di 40 anni è stato fermato dai ...

Napoli - colpi di pistola contro una casa nella notte : ferito innocente in camera da letto : Poco prima di mezzanotte i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti nel rione Lauro in via Leopardi, a Fuorigrotta, dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco esplosi in strada e un...

Napoli - colpi di pistola contro una casa nella notte : ferito innocente in camera da letto : Poco prima di mezzanotte i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti nel rione Lauro in via Leopardi, a Fuorigrotta, dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco esplosi in strada e un...

Napoli - alba di terrore : otto colpi di pistola contro il bar pasticceria : Spari contro un bar del quartiere Miano, alla periferia nord di Napoli: otto i bossoli 9x21 rinvenuti in strada, colpite e danneggiate tre delle quattro porte dell'esercizio commerciale che ha aperto ...

Napoli Est - raid a colpi di pistola contro un negozio : trovati 5 bossoli : raid a colpi di arma da fuoco contro un negozio a Napoli: all'alba a finire nel mirino è stata una polleria nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo la testimonianza raccolta dalla Polizia, ...

Napoli Est - raid a colpi di pistola contro un negozio : trovati 5 bossoli : raid a colpi di arma da fuoco contro un negozio a Napoli: all'alba a finire nel mirino è stata una polleria nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo la testimonianza raccolta...

Bergamo - tre colpi di pistola alla schiena contro l'ex moglie : gravissima. L'uomo è in fuga : Questa mattina in una frazione di Scanzorosciate. Posti di blocco e elicottero per dare la caccia alL'uomo

Far west Napoli : sei colpi di pistola contro centro scommesse - 13enne ferito : Ennesima stesa a Napoli, ma stavolta a rimanere ferito è un tredicenne, salvo per miracolo. Poco prima delle 21 un commando armato ha esploso almeno sei colpi di pistola contro le vetrine del centro ...

"Con il burqa non riesco a visitarla". E il marito islamico punta la pistola contro il medico : In Francia è vietato portare il burqa da sette anni. È la legge. Ma per per alcuni vige solo una regola: quella del menefreghismo.Ecco un esempio. Qualche giorno fa una donna si presenta in un ospedale dell'Alta Corsica, nel comune di Poggio-Mezzana, completamente ricoperta dal velo. Irriconoscibile, quindi. Il medico, a quel punto, la invita gentilmente a toglierserlo, per poter procedere alla visita. Lei rifiuta. Categoricamente. Il ...

Aggressione razzista a Partinico : 7 arresti. pistola in pugno contro i neri : 'Dovete morire' : 'neri di me**a dovete morire entro stasera vi ammazziamo tutti' . Sette persone , tra cui due donne, sono state arrestate su ordine del gip tra Alcamo , Tp, e Partinico , Pa, per l'Aggressione la ...