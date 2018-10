La musica non si ascolta | si degusta

Festa dei nonni e delle famiglie Balli di gruppo musica e giochi : Nel corso dell'evento, infatti, riservati ai più piccoli ci sarà lo spazio del truccabimbi e si terranno anche alcuni spettacoli di magia e verrà regalata una merenda. Inoltre, sarà a disposizione di ...

Videocittà : non mancare all’incontro “musica e immagine - dalla nascita del rock’n’roll ai videoclip” : Sabato 27 ottobre all'ex Dogana a Roma The post Videocittà: non mancare all’incontro “Musica e immagine, dalla nascita del rock’n’roll ai videoclip” appeared first on News Mtv Italia.

“Leone sordo per non ascoltare la tua musica” : Fedez sbotta contro la battuta di ‘Striscia La Notizia’ sul figlio [VIDEO] : Fedez inviperito per la battuta su Leone e la sua sordità: l’intervento del rapper su Instagram commenta la scelta “Striscia La Notizia” Una battuta sicuramente di pessimo gusto quella che ha interessato Fedez e di conseguenza anche Leone. Dopo l’intervento all’orecchio del piccolo figlio di Chiara Ferragni e del rapper, i follower più cattivi e meno sensibili si sono accaniti sulla musica del cantante ...

'Michale Bublè si ritira dalla musica' - ma non era vero : Pochi giorni fa il mondo della musica era stato sconvolto da alcune dichiarazioni del celebre cantante Michael Bublè [VIDEO] al Weekend del Daily Mail: da quanto detto sembrava che Bublè volesse lasciare la musica e, quindi, la sua passione, dopo l'uscita dell'ultimo album, Love, il 16 novembre. Sono noti i problemi di salute del piccolo figlio della star per cui la sua decisione, seppur dolorosa, poteva essere comprensibile per la volonta' di ...

Michael Bublè non si ritira - il suo staff smentisce l'addio alla musica : Michael Bublè non si ritira. Lo staff del crooner canadese, dopo la diffusione dell'intervista di alcuni giorni fa al Daily Mail in cui dichiarava che l'album Love, in uscita, sarebbe stato l'ultimo, ...

Michael Bublé si ritira dalla musica : ‘Non ho più il fegato per andare avanti’ : Michael Bublé annuncia il ritiro dalle scene. Il crooner canadese pubblicherà il prosimo 16 novembre il nuovo album Love, poi si congederà dal pubblico perché la malattia del figlio Noah, cui nel 2016 era stato diagnosticato un cancro, ha cambiato per sempre la sua percezione della vita. Lo rivela l’artista stesso in un’intervista al Daily Mail’s Weekend. Ai tempi, era il novembre 2016, Bublé diede la notizia sui social ...

Michael Bublè dice addio alla musica : "Il cancro di mio figlio ha cambiato la mia vita. Non ho la forza di andare avanti" : Michael Bublé si prepara a lasciare la musica: il crooner canadese ha rilasciato la sua "ultima intervista" al magazine Daily Mail's Weekend, rivelando che ha intenzione di ritirarsi dallo showbiz. Già due anni fa aveva annunciato l'addio all'attività pubblica, dopo che al figlio Noah, di soli tre anni, era stato diagnosticato un tumore al fegato.Ora il bambino è guarito, ma l'esperienza, rivela Bublé, "mi ha ...

PordenonOnAir - tra musica e acrobazie aree : Ultimo fine settimana per PordenOnAir venerdì 12 ottobre e sabato 13 ottobre, tra musica e acrobazie aeree a partire dalle 17.30. Venerdì gli interventi musicali saranno a cura di Vinicio Vinnie ...

Boosta : "Non rifarei Amici - in tv la musica passa in secondo piano" : All'elenco degli artisti musicali che rinnegano la loro esperienza televisiva (il capofila è, per distacco, Morgan) si aggiunge Boosta dei Subsonica. Il tastierista della band torinese, in promozione per il nuovo album 8, ha dichiarato al settimanale Vanity Fair che non rifarebbe Amici di Maria De Filippi, a cui ha preso parte come professore nel 2017: Non rifarei più Amici perché non mi sento a mio agio in quel contesto. Non perché non ...

Juventus - orgoglio Pjanic : 'Adesso prendete pure fiato - ma la musica non cambierà' : Ieri la Juve di Massimiliano Allegri ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva in campionato, la decima stagionale. I bianconeri a Udine hanno disputato un'ottima partita e solo le parate incedibili di Scuffet hanno impedito ai Campioni d'Italia di dilagare. La Juventus si è imposta dunque per 0-2 grazie alle reti di Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo. Entrambi i gol sono stati di pregevole fattura: la marcatura dell'uruguaiano è arrivata ...

Hanno scordato tutto ma non la musica. Le struggenti canzoni dei malati di Alzheimer : Un'opera collettiva raccoglie i brani cantati da decine di malati, senza nascondere tentennamenti e sbavature: un distillato di memorie regalato da chi ogni giorno vive nel dramma della perdita dei ricordi

Ornella Vanoni : "Il rock in Italia lo fa solo Vasco. La musica di oggi non la capisco. Lorena Bianchetti? Non è intelligente" : Se è vero che con l'età si diventa più democratici, è altrettanto vero che Ornella Vanoni costituisce un'eccezione a ogni regola. In occasione della ristampa di Argilla, album del 1997 in cui interpreta con Paolo Fresu pezzi in chiave jazz, concede a Rolling Stone, una lunga intervista nella quale racconta la sua lunga carriera, il suo rapporto col presente, coi talent show, con la musica contemporanea. Una sola ...