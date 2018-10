La Manovra gialloverde sembra un’opera di Banksy : Roma. Ciò che preoccupa di più gli osservatori non è tanto la strategia del governo italiano, ma la sua incomprensibilità. La contraddittorietà tra fini dichiarati e mezzi usati per raggiungerli. La giornata di Lunedì, con gli interventi separati del presidente del Consiglio Conte e dei ministri Tri

L'Ufficio parlamentare Bilancio boccia (ancora) i numeri della Manovra gialloverde : L'Ufficio parlamentare di Bilancio boccia di nuovo la manovra del governo, o meglio, conferma la boccia tura con una nota che sottolinea che “all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019”, non c'è alcuna “informazione obsoleta”. A rinfocolare la polemica è

Quota 100 e condono fiscale. Ecco la Manovra gialloverde : Primo obiettivo: rassicurare. Quando Giuseppe Conte, Giovanni Tria, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si presentano davanti ai giornalisti per la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, molte delle misure che faranno parte della manovra sono già stata anticipata da “fonti di Palazzo Ch

Fitch boccia la Manovra gialloverde : La manovra comporta dei rischi consistenti per l’Italia, ha scritto l’agenzia di rating Fitch. Luigi Di Maio ha risposto che “ci interessa essere promossi dai cittadini, non da altri”. “Abbiamo convenuto che una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita molto debole, a una rece