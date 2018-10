La manovra del popolo? Giusta | a patto che si cresca E non è il nostro caso L' analisi

manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» Borsa in rosso - spread sopra i 300 punti : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

manovra - l'Italia replica alla lettera della Ue : "Interverremo se il deficit/Pil va oltre le stime" : Secondo il ministro Tria "qualora i rapporti deficit/Pil edebito/Pil non dovessero evolvere in linea con quantoprogrammato, il governo si impegna a intervenire affinché gli obiettivi indicati siano rigorosamente rispettati".

STEVE BANNON : "ITALIA CENTRO DELL'UNIVERSO POLITICO"/ Elezioni europee 2019 : ex stratega Trump critica manovra : STEVE BANNON: "Italia CENTRO dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:36:00 GMT)

manovra - appello dell'Austria all'Europa : 'Bocciatela'. Tria a Moscovici : 'Non si cambia' : A difendere il governo ci ha pensato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'L'esecutivo è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme ...

manovra - lettera dell'Italia all'Ue Tria : scelte difficili ma necessarie : "Il Governo italiano e' cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di Stabilita' e crescita", così il Ministro dell'Economia Giovanni Tria nella lettera di risposta alla Commissione Europea in merito ai rilievi mossi alla Manovra economica. Segui su affaritaliani.it

manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI/ Al Governo richiesta di ritiro dell’intervento sugli assegni d’oro : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100, il Governo mira a inserire un taglio degli assegni d’oro, ma non è chiaro con quale concreto intervento(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Riforma pensioni e manovra 2019/ I dati in crescita delle Casse dei professionisti (ultime notizie) : C’è molta attenzione sulla Manovra 2019 e sulla Riforma delle pensioni rappresentata da Quota 100. Ma ci sono anche alcuni dati importanti sulla previdenza(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:01:00 GMT)

manovra - Di Maio : 'Spiegheremo a Ue ragioni del 2 - 4%'. Spread in calo - : Il vicepremier apre a Bruxelles nel giorno in cui il governo dovrà rispondere alla lettera di richiamo sulla Manovra . E assicura: "Con Salvini lealtà". Dai mercati risposte positive: in apertura il ...

Quota 100 e Riforma pensioni/ Con anche Opzione donna i conti della manovra non tornano : La Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019 non prevede solo Quota 100, ma anche la proroga di Opzione donna. Per Cesare Damiano c'è un problema di risorse. In merito alla Quota 100, misura su cui sarà incardinata la Riforma delle pensioni inserita nella Manovra 2019, Cesare Damiano ha ricordato che “secondo i dati forniti dall’Inps, nella scorsa legislatura, alla Commissione Lavoro della Camera, in relazione a una proposta di ...

manovra - alle 12 le repliche dell'Italia a Bruxelles - : Occhi puntati sulla riapertura delle borse dopo il declassamento dell'Italia di venerdì da parte dell'agenzia Moody's. alle 12 a Bruxelles arriverà la lettera con cui il ministro dell'Economia, Giovanni Tria risponderà ai rilievi dell'Europa sulla Manovra che prevede un deficit al 2,4% del Pil. Il vicepremier Luigi Di Di Maio ha cercato di rassicurare i …