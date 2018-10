La mano tesa di Moscovici | Non vogliamo una crisi con Roma

manovra - Italia risponde a lettera di Bruxelles. Attesa per reazione mercati dopo downgrade Moody's : Di fronte a questo avvertimento, che sa già di procedura di infrazione, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha poche carte da giocare, visto che l'esecutivo di cui fa parte ha praticamente ...

Intesa : Gros-Pietro ridimensiona impatti manovra sulle banche : Da evidenziare che oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato l'esecutivo dell'ABI, l'Associazione bancaria italiana Ndr, per spiegare l'impostazione della nuova manovra economica. Al ...

Scontro sulla manovra - ma poi c'è l'intesa. Riforma delle pensioni e sgravi alle imprese : Il New Deal giallo-verde è pronto, o quasi. Luigi di Maio cita Franklin Delano Roosevelt, ma alla fine del Consiglio dei ministri torna alla mente Paolo Cirino Pomicino, nella prima Repubblica grande ...

manovra - fonti Lega : intesa su pace fiscale - percentuali variabili : Roma, 15 ott., askanews, - intesa sulla pace fiscale fra M5S e Lega. Secondo fonti del Carroccio, sarebbe stato raggiunto l'accordo che prevede percentuali variabili. Inoltre, riferiscono, si sana il ...

manovra - intesa su pace fiscale. Ci sarà un secondo decreto «taglia-scartoffie». Quota 100 da febbraio : In corso il Consiglio dei ministri su decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni mentre, a sorpresa, nasce un secondo decreto che scorpora dal dl fiscale norme su diversi temi. secondo i Cinque Stelle sarà un «taglia scartoffie e leggi inutili, con oltre 100 adempimenti in meno per le imprese». Pensioni, da febbraio ...

Decreto fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Borsa Milano sale +0 - 1% - attesa manovra : ANSA, - Milano, 15 OTT - Piazza Affari in lieve crescita , +0,12%, con l'approssimarsi della chiusura di seduta e in attesa della manovra, prevista per domani, e del decreto fiscale, annunciato in ...

manovra - manca l'intesa sulla pace fiscale. Di Maio diserta il vertice | : Non c'è ancora accordo tra Lega e M5s. Il vicepremier pentastellato non partecipa all'incontro in mattinata. Nel pomeriggio il Cdm. Salvini: oggi decreto fisco, andremo in fondo, è nel contratto di ...

manovra - al via il pre-vertice a Palazzo Chigi : Salvini assente. Cercasi intesa sul decreto fiscale : ... questo pomeriggio , prima della riunione dell'Esecutivo ci sia un nuovo incontro al quale, oltre al premier Conte e al ministro dell'Economia, Tria, parteciperanno anche i due vice premier Matteo ...