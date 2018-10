La lotteria con il jackpot da 1 | 6 miliardi di dollari

La festa di Santa Teresa è un successo : concerti e gara di carretti. I numeri vincenti della lotteria : Il comico romano, alias Gianluca Fubelli, protagonista della cronaca rosa estiva per la sua love story con Elena Morali, è salito sul palco dopo la Corrida, intrattenendo gli spettatori con i ...

Scontrini fiscali - dal 1° Gennaio 2020 parte la lotteria per combattere l'evasione : La lotteria degli Scontrini diventa realta': a dirlo è il nuovo decreto fiscale che mira, tra le tante cose, a combattere una volta per tutte l'evasione fiscale. La data fissata per questa novita' è quella del 1° Gennaio 2020, ma gia' dall'anno prossimo le cose cambieranno. Scontrino fiscale, come partecipare alla lotteria Lo scontrino fiscale è il documento che viene rilasciato al consumatore a to dell'acquisto di un bene o servizio. In Italia, ...

Arriva la lotteria degli scontrini nel 2020 : premi per chi effettua acquisti : La lotteria degli scontrini è il nuovo metodo ideato dal fisco per invogliare tutti coloro che acquistano un oggetto o un servizio a chiedere lo scontrino. In questo modo la battaglia all'evasione fiscale diventerà sicuramente molto più semplice. Questo è quanto previsto dalla bozza del decreto fiscale collegato alla manovra. A questa novità, sarà affiancata quella dell'arrivo degli scontrini elettronici, che serviranno al fisco per controllare ...

Arriva la lotteria degli scontrini : cos’è e come funzionerà : Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto fiscale, dal primo gennaio 2020 entrerà in vigore la lotteria degli scontrini. Effettuando acquisti di beni e servizi e fornendo il proprio codice fiscale, i clienti degli esercizi commerciali potranno partecipare a un'estrazione mensile di premi in denaro o beni.Continua a leggere

In arrivo scontrino elettronico e lotteria anti evasione - le novità nel decreto fiscale : scontrino elettronico e lotteria tra le novita' anti evasione contenute nel decreto fiscale collegato alla manovra. Il governo punta, quindi, sull’elettronica e sulla voglia degli italiani di cercare il colpo di fortuna per assestare un colpo significativo alla piaga dell’evasione fiscale ed incrementare le entrate, obiettivo imprescindibile per garantirsi i fondi necessari alla realizzazione degli obiettivi del contratto di governo, dal reddito ...

lotteria degli scontrini : un premio a chi li richiede/ Dl fiscale : fatture telematiche e lotta all’evasione : Lotteria degli scontrini e fatture telematiche nella bozza del dl fiscale: soluzione per la lotta all'evasione. In cosa consistono, chi riguardano e quando saranno attuate.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Dal 2019 lo scontrino diventa elettronico. E arriva anche un lotteria per le “e-fatture” : La rottamazione ter delle cartelle esattoriali e la «pace fiscale» per le liti tributarie, norme per la fatturazione elettronica, sterilizzazione dell’aumento di alcune accise e l’arrivo di una lotteria degli scontrini dal 2020. Inizia a prendere forma il decreto fiscale collegato alla manovra. Le norme sono contenute in una bozza, con alcuni artic...

MANOVRA/ Arriva lo scontrino elettronico da luglio. Poi ci sarà la lotteria : Lo scontrino elettronico, di cui si è parlato diverse volte in passato, potrebbe diventare realtà l’anno prossimo grazie alla MANOVRA che il Governo sta mettendo a punto(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:34:00 GMT)

Manovra - bozza dl fiscale : la fattura elettronica sarà graduale - slitta a luglio 2019 | 'lotteria degli scontrini' dal 2020 : L'ingresso della fatturazione elettronica sarà graduale: l'obbligo, previsto dal primo gennaio, slitta al primo luglio 2019 e riguarderà solo contribuenti con volume d'affari sopra i 400mila euro l'...

Al via la lotteria degli scontrini e rottamazione ter delle cartelle : cosa prevede la bozza del decreto fiscale allegato alla manovra : Scatta l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all'Agenzia delle Entrate. E' quanto prevede l'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra di cui Adnkronos ha preso visione, che estende il processo di certificazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica. L'entrata in vigore dell'obbligo sarà graduale: dal primo luglio 2019 per i contribuenti con un volume d'affari ...

La fattura elettronica slitta a luglio 2019 | E nel 2020 scatterà la "lotteria degli scontrini" : Nel testo anche uno sconto fiscale del 50% del prezzo di acquisto (o adattamento) di registratori di cassa telematici

Arriva la lotteria degli scontrini : Roma, 6 ott., AdnKronos, - Arriva la lotteria degli scontrini fiscali. Dal primo gennaio 2020 infatti, stando all'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra, partirà una vera e propria ...

Manovra - dalla nuova rottamazione alla lotteria degli scontrini : le misure in arrivo : MILANO - Prende forma una delle colonne principali della prossima Legge di Bilancio. Si tratta del decreto fiscale collegato alla Manovra che dovrebbe contenere, tra le tante misure, anche la ...

Fattura elettronica e lotteria degli scontrini : la "rivoluzione" può aspettare : Slitta al 2019-2020 l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all'Agenzia delle Entrate