La lettera di Tria all' Europa | ​ La manovra non cambia

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno. Nella lettera Tria scrive che il governo italiano, per quanto riguarda il deficit strutturale “è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le ...

Manovra - lettera a commissari Ue. Tria : “Non è a rischio la stabilità finanziaria europea” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, spiegando che "il governo precede di discostarsi dal sentiero di aggiustamento strutturale nel 2019 ma non intende espandere ulteriormente il deficit strutturale nel biennio successivo e si impegna a ricondurre il saldo strutturale verso l'obiettivo di medio termine a partire dal 2022".Continua a leggere

Manovra - la lettera della Ue Tria resiste dopo la bocciatura Corsa spread e paura contagio : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - ecco la lettera Ue all’Italia : «Deviazione senza precedenti». Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% Tria : spero nel dialogo. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...

Manovra - lettera Ue a Tria : “Deviazione senza precedenti nella storia del patto. Inosservanza particolarmente grave” : Il bilancio italiano mostra una deviazione “senza precedenti nella storia del Patto di stabilità” perché il documento programmatico inviato a Bruxelles il 15 ottobre prevede “un’espansione fiscale prossima all’1% del pil, ove il Consiglio ha invece raccomandato un miglioramento del saldo strutturale”, e per “l’entità della deviazione”, una differenza di circa l’1,5% del pil. Lo scrivono ...

Manovra - ecco la lettera dell’Ue all’Italia : ‘Deviazione senza precedenti nella storia’ Tria : spero in dialogo|Spread a 327 punti : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - lettera Ue a Tria : “Deviazione senza precedenti nella storia del patto di stabilità” : Il bilancio italiano mostra una deviazione “senza precedenti nella storia del patto di stabilità” perché il documento programmatico inviato a Bruxelles il 15 ottobre prevede “un’espansione fiscale prossima all’1% del pil, ove il Consiglio ha invece raccomandato un miglioramento del saldo strutturale”, e per “l’entità della deviazione”, una differenza di circa l’1,5% del pil. Lo scrive ...

lettera Ue a Tria : su Patto di stabilità e crescita deviazione senza precedenti. Entro lunedì la risposta : L’Italia dovrà rispondere Entro una settimana e, sulla base della risposta, la Commissione Entro il 31 ottobre deciderà se considerare il progetto di bilancio 2019 in linea generale in regola con il Patto di stabilità e gli impegni assunti dall'Italia precedentemente oppure se chiederne delle modifiche, una mossa mai effettuata prima per nessuno Stato membro...

lettera Ue a Tria : su Patto di stabilità e crescita deviazione senza precedenti : L’Italia dovrà rispondere entro una settimana e, sulla base della risposta, la Commissione entro il 31 ottobre deciderà se considerare il progetto di bilancio 2019 in linea generale in regola con il Patto di stabilità e gli impegni assunti dall'Italia precedentemente oppure se chiederne delle modifiche, una mossa mai effettuata prima per nessuno Stato membro...

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : ... puntiamo sugli investimenti, vogliamo assicurare crescita al Paese, quei decimali di crescita non rispecchiano quelli che sono i fondamentali e le potenzialità della nostra economia', ha aggiunto il ...

Legge bilancio - Moscovici consegnerà oggi lettera Commissione Ue a Tria : Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegnerà stasera direttamente al ministro dell'Economia Giovanni Tria la lettera con cui l'esecutivo Ue chiede chiarimenti ed esprime formalmente i rilievi sul progetto di Legge di bilancio. Lo

Moscovici consegnerà oggi a Tria lettera Ue su timori legati a manovra : Il commissario agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, consegnerà oggi al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, una lettera in cui solleva i timori delle autorità europee sulla manovra italiana. Lo rende noto una fonte comunitaria.

La lettera Ue forse oggi a Tria : 15.11 Il Commissario Ue Moscovici potrebbe consegnare oggi al ministro dell'Economia Tria la lettera di richiamo della Commissione Ue sulla Manovra. Lo si apprende da fonti Ue. Nella lettera si chiederebbero "chiarimenti" sul bilancio del 2019 che violerebbe le norme Ue sui ...